Конгрес визнав Трампа винним у зловживанні владою
Укрінформ
Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа за однією зі статей звинувачення.
Голосування відбулося у середу ввечері за місцевим часом, передає кореспондент Укрінформу.
За першу статтю звинувачень, зловживання впливом, віддали голоси 230 з 435 депутатів. Проти проголосували 197.
Наразі триває голосування за другою статтею звинувачень Трампа щодо перешкоджання роботі конгресу
Як повідомлялося, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.