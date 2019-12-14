Імпічмент Трампа: демократи вимагають самовідводу лідера республіканців у Сенаті

Демократи в Конгресі США вимагають самовідводу лідера республіканців у верхній палаті Мітча Макконнелла, який заявив, що прореспубліканський Сенат напряму співпрацюватиме з юристами Білого дому, щоби не допустити імпічменту президента.

Про це повідомляє американське центральне видання The New York Times.

"У той час, як Палата представників наступного тижня збирається провести голосування з імпічменту президента Трампа, сенатор Мітч МакКоннелл працював рука об руку з Білим домом над розробкою планів щодо слухань у Сенаті", - зазначає видання.

Газета посилається на інтерв'ю Макконнела для Fox News, у якому законодавець заявив: "Все, що я робитиму під час цього процесу, відбуватиметься в координації з юристом Білого дому".

Обурені тим, що адміністрація Трампа разом з республіканцями хочуть нівелювати повноваження цілого інституту влади, який у судовому процесі над президентом має бути незалежним від Білого дому, демократи звинуватили Макконнелла у нехтуванні обов'язків "неупередженого правосуддя".

"Якщо статті про імпічмент будуть надіслані до Сенату, кожен окремий сенатор складатиме присягу щодо неупередженого правосуддя", - заявив у цьому зв'язку лідер демократичної меншості сенатор Чак Шумер. Він наголосив, що Сенат має забезпечити "справедливий і чесний процес", який дозволить незалежно з'ясовувати всі факти порушень з боку президента.

Конгресмен від демократів Вал Демінгс, який розглядається як можливий офіційний представник нижньої палати під час розгляду справи про імпічмент, пішов далі й "закликав Макконнелла оголосити самовідвід від процесу про імпічмент", пише видання. Адже Сенат разом з усіма його членами виступатиме в ролі великого журі присяжних.

"Жоден суд країни не дозволить члену журі присяжних (у Сенаті – ред.) виконувати також функції захисника обвинуваченого. Щойно сенатор Макконнел складе присягу про неупередженість, яку вимагає Конституція, він буде порушувати цю присягу", - заявив Демінгс.

Як повідомлялося, у п'ятницю Юридичний комітет Палати представників США більшістю голосів затвердив дві статті з імпічменту президента Дональда Трампа. Вони включать зловживання владою, а також обструкцію Конгресу в процесі розслідування з імпічменту глави Білого дому.