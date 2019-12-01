Через секретні дані Бундесверу Airbus звільнив 16 працівників

Авіакосмічний концерн Airbus звільнив 16 своїх працівників, звинувативши їх у причетності до скандалу навколо витоку секретних документів Бундесверу.

Про це повідомляє телеканал ARD.

"Через причетність до скандалу навколо витоку секретних документів Бундесверу авіаційно-оборонна компанія Airbus звільнила 16 працівників без попереднього повідомлення", - йдеться у репортажі.

Прокурора Мюнхена продовжує розслідувати справу.

Як повідомляв Укрінформ у вересні, під підозру потрапили 17 співробітників, яким закидали порушення ділової та комерційної таємниці. Про те, що, можливо, документи замовника, а саме Бундесверу, незаконно використовувалися, компанія повідомила німецькі міністерства юстиції та оборони.

Перші підозри щодо витоку даних, за даними Welt, з’явилися ще минулого року, внутрішнє розслідування розпочалося восени 2018. Воно показало, що комерційні таємниці порушувалося багаторазово. Йдеться переважно про документи федеральних Збройних Сил найнижчого рівня конфіденційності ("для офіційного використання"), але відомо також про щонайменше 2 випадки, що стосувалися запланованих закупівель у галузі космічного зв’язку та оцифрування.

Airbus - один з основних постачальників для німецьких збройних сил. Компанія веде бізнес в аерокосмічній галузі та пов'язаних з ними послугах. Минулого року ФРН придбала у концерну техніки та обладнання на 64 мільярди євро.