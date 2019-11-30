Дік ван Дуйн, нідерландський фотограф

Я роблю тисячі знімків однієї тварини, перш ніж отримаю саме ту світлину

Він прославився на весь світ завдяки одному особливому фото, яке зробив у Відні. На світлині – ховрах, що трепетно стискає у своїх тендітних лапках квітку. Автор знімка – Дік ван Дуйн, для якого фотографування – це хобі. Він зумів упіймати дивовижну мить, коли, заплющивши очі від насолоди, тваринка вдихає аромат квітки. Через свою камеру фотографу вдалося передати неймовірну емоцію, дуже людську.

Щойно Дік ван Дуйн опублікував цю світлину в своєму Instagram, його життя тієї ж миті змінилося. Кожні десять хвилин тисячі прихильників додавалися до Instagram, щоб на власні очі побачити чуттєве фото. Лише за тиждень нідерландець мав уже 60 000 підписників. Згодом його фотографію з ховрахом опублікували New York Post, Fox News, Daily Mail, The Sun, CNN, NBC та інші.

Укрінформ також вирішив поспілкуватись із нідерландцем і дізнатися, як йому вдається ловити емоції тварин у дикій природі. Дік ван Дуйн зміг зняти усміхнену лисицю, оленя, що цілує своє дитинча, білочку, яка милується своїм відображенням у воді, а ще тигра на бігу, вовка перед стрибком…

Талант Діка ван Дуйна вражає, на його знімках тварини своєю поведінкою дуже нагадують людей. І це при тому, що він ніколи не вчився на фотографа. Чоловік заробляє на життя рибною справою, має ятку в нідерландському місті Нордвейк, разом із батьком продає оселедців. Секрет його успіху – в тому, що він ніколи не втомлюється спостерігати за тваринами, за їхньою поведінкою у природі. Йому вистачає терпіння годинами, навіть днями лишатись у засідці, в очікуванні особливого моменту. Цього тижня Дік ван Дуйн – у Польщі, полює на орлів білохвостих. Кількома свіжими знімками він уже поділився. ПОШУК ЖАНРУ - Чи правда, що ви маєте рибну справу? Розкажіть про вашу родину, роботу, хобі, а також про те, як ви стали фотографом? - Я із творчої родини. Маю трьох братів. Один із них – графічний дизайнер, інший – відомий майстер тату, а ще один робить меблі для пляжних ресторанів. Я ж багато років керую разом із батьками рибною яткою. Свою першу фотокамеру я придбав 8 років тому. Я почав шукати себе, робити багато різних знімків. Це були портрети, пейзажі, спорт тощо. Мені було важливо побачити – що сподобається найбільше, який жанр фотографії саме мій.

- Чи пам’ятаєте ви своє перше фото, хто був на ньому? - Це була світлина мого брата в урбаністичному стилі. Кілька років тому я багато знімав міські краєвиди, пейзажі. Останні два роки я здебільшого фотографую тварин.

- Ваші фото диких тварин неймовірні. Як вам вдається надавати їм людської подоби? Розкажіть про сам процес і про те, що вас надихає. - Дякую! Багато натхнення приходить з Instagram та Facebook. Коли я дивлюсь і бачу щось, що мені справді подобається, то починаю розмірковувати, чи можу я дістатися того місця, щоб самому зняти цю тварину. Розумієте, у своїй країні я знаю кожен куточок, усі найкращі місця, де можна зробити унікальні світлини. Я можу сфотографувати все, чим багата наша країна. Чимало знімків я зробив, ховаючись у лісі, вичікуючи, коли з’явиться тваринка і, не помічаючи мене, поводитиметься природно. ІДЕАЛЬНИЙ МОМЕНТ - Знімок ховраха, який нюхає жовту квітку, вийшов дуже природним. Скільки годин чи днів пішло на те, щоб отримати це унікальне фото? - Я спеціально їздив до Відня, щоб фотографувати ховрахів. Коли почав спостерігати за ними, то з’ясував, що вони дуже люблять квіти. Вони вдихали їхній аромат, а часом навіть їли їх. Мені вдалося піймати мить, коли ховрах насолоджується запахом жовтої квітки, це було ввечері, у другий день мого перебування там. Світло виявилося ідеальним, і момент теж.

За ці три дні було зроблено кілька тисяч знімків, але це був, безумовно, найкращий момент. Я пролежав у траві від сходу до заходу сонця, чекаючи на цю особливу мить. - Це фото зробило вас відомим і було опубліковане у New York Post, Fox News, the Daily Mail… Чи почуваєтеся ви зараз відомим? - Трохи. Я отримую повідомлення з усього світу, і в моїй рідній країні люди впізнають мене, як автора світлини з ховрахом. Я також маю зараз понад 200 тисяч підписників в Instagram.

- Ви зробили багато неймовірних фото: лисиці, яка усміхається, білки, яка вдивляється у своє відображення у воді. Чому, на вашу думку, саме ховрах із квіткою став таким популярним? - Тому що люди впізнають у ньому себе. На тому знімку вони бачать людську поведінку, і це справді дуже особливий, унікальний і неповторний момент. - Тварини на ваших фото справді дуже схожі на людей. Як вам удається зловити емоційну мить із їхнього життя? - Доводиться багато часу спостерігати за ними та за їхньою поведінкою. Іноді я роблю тисячі знімків однієї тварини, перш ніж отримаю саме ту світлину, яку я хочу. ІЗ ПРОДАВЦЯ ОСЕЛЕДЦЯ – У ФОТОГРАФИ - Ви заробляєте фотографією на життя? Яка робота для вас основна? - Не те, щоб заробляю. Не зовсім так. Справді, деякі знімки купують, наприклад, – фото з ховрахом. Його перетворили на картини. Їх перенесли на полотно. Я сподіваюся, що в майбутньому зможу заробляти фотографією на життя або знімати для відомого журналу. Я працюю у сімейному бізнесі з моїми батьками. Ми маємо ятку з рибою на узбережжі в Нідерландах. - Чим ви знімаєте? - Я працюю з Nikon D810, з лінзою Nikkor 500mm f/4 ED VR та лінзою Nikkor 300mm f/2.8 VRII, але зараз я також співпрацюю з Nikon і тому мав змогу фотографувати Nikon D5, Nikon D850 та лінзою Nikkor 180-400 f/4 TC1.4 FL ED VR від них. - Чи є фотографи, які вам подобаються? Хто для вас приклад, взірець? - Мені ніхто не спадає на думку. Я просто намагаюся робити свою справу добре. Я навчився фотографувати самотужки, а також за допомогою уроків онлайн.

- Чому ви вирішили знімати тварин? - Тому що справді люблю тварин, а також працювати з ними, ловити моменти моєю камерою в дикій природі. - Чи фотографуєте ви людей? - Ні, я більше не роблю цього. - Що ви ніколи не знімали б та чому? - Весілля. Тому що ти не можеш сфотографувати це знову, є лише один особливий день. І мені не подобається, що немає змоги перезняти. - Як уже знаний фотограф, ви отримуєте зараз багато замовлень? - Ні, точніше – ще ні. Я сподіваюся, що в майбутньому отримуватиму.