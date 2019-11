Пеетер Талі, заступник директора NATO StratCom COE

Центр передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО (NATO StratCom Centre of Excellence) почав працювати в Ризі у пам'ятному для нас 2014 році. Тоді ж він удостоївся згадки в декларації Уельського саміту НАТО, що вітала «створення StratCom COE як значного внеску у зміцнення НАТО» в цій галузі.

Відтоді Центр багато і продуктивно працює в невеликому особнячку з охороною неподалік центру Риги. Найкращий показник його ефективності – наявність цієї самої охорони і критика у кремлівських медіа після деяких досліджень.

Слід зазначити, що в Європі є ціла мережа Центрів передового досвіду, акредитованих НАТО – 25. Скажімо, у сусідніх столицях знаходяться NATO Cooperative Cyber Defence COE (Таллінн) NATO Energy Security COE. Крім того, у Гельсінкі, столиці Фінляндії, яка не є членом НАТО, з 2017 року системно досліджують гібридні загрози сучасній Європі (The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats).

Ми говоримо про зміст роботи ризького Центру, про співпрацю з іншими COE, із заступником директора полковником Пеетером Талі (Естонія) та менеджером по зв'язках з громадськістю Ліндою Цурікою.

"СЬОГОДНІ СОЦМЕРЕЖІ – ЦЕ ЯК "ДИКИЙ ЗАХІД" ЧАСІВ КОВБОЇВ"

- Як би ви охарактеризували ситуацію зі стратегічними комунікаціями, інформбезпекою у Латвії, Естонії та сусідніх країнах?

Пеетер Талі: - Ситуація складна, однак вона під контролем. Я маю на увазі Естонію, Латвію, Литву, Польщу та інші країни Балтійського регіону – Норвегію, Швецію, Фінляндію. Ми усі десятиліттями маємо одного і того ж східного сусіда. Тому наше населення до ворожої пропаганди є більш-менш імунним.

Втім, тут варто зробити розмежування між нашими трьома країнами (Естонія, Латвія, Литва, – ред.), які довго були під радянською окупацією, і нашими північними сусідами, у яких такої окупації не було. Ментально ми, можливо, навіть більш захищені, оскільки більше звикли до різних трюків, хитрощів. Хоча, з іншого боку, з певних причин у нас ризиків також більше. На щастя, для країн Балтії все урівноважується членством в Євросоюзі і НАТО.

Але треба визнати – на території наших держав є і комунікатори, які... ну, не хотілося б говорити «ворожі», але які не поділяють наші цінності, намагаються впливати, щоб поміняти курс наших країн. Або, так би мовити, перепрограмувати нас, наш наратив...

Більше того, нові глобальні процеси кидають нові виклики усім нам. Ситуація змінюється дуже швидко, динамічно. Найбільше це стосується інформаційного простору, медійної сфери, журналістської роботи, яка тепер зовсім не та, що була ще не так давно.

- Ви маєте на увазі вдосконалення гаджетів, які створили нові умови комунікації, появу соціальних мереж?

П. Т.: - Так, соціальні мережі сильно змінили наш інформпростір. Через це змінюється і роль класичної журналістики – образно кажучи, вона тане, як снігова баба у березні. І цей процес у розвитку: з кожним поколінням мейнстрімні медіа споживаються все менше. Натомість нові знання, інформацію люди знаходять у соцмережах. В цьому не було б нічого поганого, якби не одна обставина. Сьогоднішні соціальні мережі – це як Дикий Захід часів ковбоїв. Хтось сказав, що інформація – нафта нашої ери. Так от, виходить, що нафта ця видобувається зараз в диких, нерегульованих умовах. Точніше – в умовах, слабо регульованих законом, загальними правилами. А це означає, що соцмережі, а кажучи ширше, увесь діджитальний простір надає велику кількість можливостей для маніпуляцій, пропаганди, здійснення впливу і навіть напряму кримінальних справ.

- Ваше дослідження про «чорний маркет» про це?

- І про це також. Хоча... з'ясувалося, що цього «чорного маркету» не існує. Це, швидше, просто маркет, ринок маніпулювання. При цьому аналізовані компанії та їхні пропозиції на покупку лайків і впливу в Мережі у кінцевому підсумку належать російським підприємцям. Сліди ведуть в Росію. (Дослідження «Чорний ринок маніпулювання соціальними мережами», – ред.). Отже, інформаційний простір змінюється, класична журналістика тане. Держави (і не лише держави) шукають можливості, альтернативні способи, як впливати на людей, на їхню когнітивну сферу. У зв'язку з цим я б порадив читати роботи одного українського дослідника.

- Георгія Почепцова?

П. Т.: - Так.

- Дякую – вже з інтересом читаю. Більше того, у Фейсбуці я виставив опцію, щоб його свіжі публікації виходили на початку інформстрічки.

П. Т.: - Це розумно. Я тільки вчора прочитав останню книгу Почепцова про пропагандистські війни. Він там дуже чітко викладає виклики, які стоять перед нами. І ми добре бачимо, як активно використовують у своїх цілях діджитальний простір, причому не тільки Росія, але й Китай, а також різні терористичні організації (починаючи з ІДІЛ-ДАЕШ)... Ну от, як приклад – з наших доповідей про роботроллінг, ботів у соцмережах. Ми дивилися, що відбувається у Твіттері (там – найбільш показова історія). З'ясувалася просто жахлива картина. Скажімо, в Естонії у російськомовному Твіттері 87% твітів про НАТО та Естонію робили боти. Я тоді попередив своїх естонських друзів про безглуздість спілкування в цьому сегменті: «Забудьте, там людей немає!». Звичайно, адміністрація цієї мережі намагається її якось чистити. Але все одно – це середовище загалом не заслуговує на довіру, вкрай забруднене дезінформацією.

«КРЕМЛЬ НЕ ТЕРПИТЬ КООПЕРАЦІЇ, КОНСЕНСУСУ, ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ»

- А які загальні закономірності впливу, який чинить Росія?

П. Т.: - Кремль використовує модель DIME, тобто Diplomacy, Information, Military, Economic (дипломатія, інформація, армія, економіка — ред.). Їхня - мета знаходити тріщини в структурах і явищах, які вони вважають ворожими і збільшувати ці тріщини до великих розломів, розколів. Путінський режим не терпить кооперації, консенсусу і ціннісного підходу. Пошук таких «тріщин» йде на всіх рівнях: стратегічному, оперативному і тактичному. Стратегічний рівень – це міжнародні організації, починаючи з ООН, ЄС, НАТО. В оперативному плані – це пошук «тріщин» на рівні окремих держав і міждержавних відносин. Наприклад, між Естонією і Латвією, Естонією і Фінляндією, між Україною і Польщею, Україною і Угорщиною. Якусь шпаринку практично завжди можна знайти.

- Які основні способи, якими це досягається?

П. Т.: - Насамперед дискредитація самого поняття «свободи слова». Вони намагаються сіяти інформаційний туман, поширюючи установку, що не варто вірити журналістам. Подивіться, наприклад, на слоган Sputnik і RT: «Telling the Untold», «Говоримо про те, про що інші мовчать». Не скажу, що це щось зовсім нове. Колись чимось подібним займалося АДН, Агентство Друку «Новини» (створено у 1961 році на базі «Совинформбюро» для зовнішньополітичної пропаганди; у 1991-му перетворено на РИА «Новости»; у грудні 2013-го – на МИА «Россия сегодня», до складу якого входить Sputnik і примикає RT, – ред.). Однак діджиталізація створила нові можливості для діяльності цих структур, оскільки Sputnik і RT сьогодні доступні всім. При цьому зі стовідсотковою упевненістю можна стверджувати, що обидві структури не є медіа і журналістикою не займаються. Тут краще підходить визначення, яке дав колись Сергій Шойгу: в наш час медіа – це просто система зброї...

І друга найважливіша мета впливу – вплив різними способами на демократичні вибори. Росія всюди підтримує ультраліві та ультраправі рухи. Тут також поширюється інформаційний туман, сіється хаос, щоб люди не довіряли своїм політикам, своїм військовим тощо. При цьому варто відзначити таку деталь. Ми розглядали вибори до Європарламенту, останні вибори в Латвії, Фінляндії, Швеції. І можу сказати, що не побачили там якихось впливів ззовні, як раніше було на виборах, голосуваннях у Франції і США, у Великій Британії і навіть Іспанії. Це позитивний факт.

- Як триває співпраця з сусідніми Центрами передового досвіду в балтійських країнах?

П. Т.: - На це запитання краще відповість Лінда.

Лінда Цуріка: - Найкращим прикладом співпраці є одна наша недавня публікація. Центр в Гельсінкі звернувся до нас, а також до центрів у Таллінні та Вільнюсі з проханням допомогти написати більш об'ємне дослідження про використання ядерної енергетики як частини гібридної війни.

- Це у зв'язку з Білоруською АЕС в Островці (в 50 км від Вільнюса, – ред.) та проблемами десинхронізації енергосистем країн Балтіїі з РФ–Білоруссю і синхронізації з ЄС?

Л. Ц.: - Так, і з цим пов'язано. Ми також подивилися, як «Росатом» використовує інформаційну сферу, дипломатичні канали, економічні важелі, щоб впливати в різних країнах на дискусії, що йдуть з цього приводу. Цей матеріал «Ядерна енергія та сучасні умови безпеки в епоху гібридних загроз» опублікували зовсім недавно. Хочу зазначити, що російська преса його відразу ж помітила і РИА «Новости» буквально за кілька годин після публікації зробило свою новину про те, як ми дослідили роль «Росатому».