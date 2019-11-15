«Я виконую накази виключно однієї держави – Російської Федерації»

Як розмови, оприлюднені JIT, допоможуть у розслідуванні щодо MH17 і в справі “Україна проти Росії”

Росія керувала бойовиками на сході України. Ватажки так званої “ДНР” – лише маріонетки в руках Кремля, які виконували безпосередньо накази РФ. Кілька колишніх бойовиків дали свідчення Міжнародній спільній слідчій групі (JIT) з розслідування катастрофи МН17 і розповіли, як виконували вказівки з Москви.

Один зі свідків заявив, що російські ФСБ і ГРУ контролювали кожен крок, а ватажки “ДНР” регулярно їздили на консультації до Москви.

Як доказ Спільна слідча група оприлюднила перехоплені розмови бойовиків із російськими високопосадовцями. Записи говорять самі за себе, причетність Росії до катастрофи МН17 очевидна. Адже до збиття літака бойовики постійно говорять про поставки Росією зброї, фактично йдеться про фінансування тероризму. І це дуже важливий момент у контексті рішення Міжнародного суду ООН, який 8 листопада 2019 року визнав свою юрисдикцію, тобто право розглядати справу “Україна проти Росії” по суті. І саме цього РФ усіма силами намагається уникнути. Нагадаю, йдеться про порушення Росією двох конвенцій: Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Отже, з ким і про що говорили лідери так званої “ДНР”? Що про вищезгадані розмови думає Bellingcat і коли Еліот Гіґґінс опублікує нові докази причетності Росії до збиття МН17? Також у матеріалі зібрані записи, оприлюднені Спільною слідчою групою. Варто зазначити, бойовики та їхні співрозмовники страждають на, так би мовити, “бедность речи”. Тож майже на всіх аудіо присутня нецензурна лексика.

“ДНР” ПІД КОВПАКОМ У ФСБ І ГРУ

Розслідування катастрофи МН17 триває, і зараз серед головних питань: екіпаж “Бука”, хто натиснув кнопку і хто віддав наказ? Важливу роль у процесі прийняття рішень відіграла Росія. Міжнародна спільна слідча група (JIT) 14 листопада 2019 року оприлюднила перехоплені телефонні розмови ватажків так званої “ДНР” із російськими високопосадовцями щодо надання Росією військової підтримки бойовикам на Донбасі.

Олександр Бородай

Зокрема, йдеться про телефонні розмови колишнього “прем'єр-міністра ДНР” Олександра Бородая, колишнього так званого міністра оборони так званої “ДНР” Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який перебуває у міжнародному розшуку як особа, причетна до збиття Боїнга MH17. Саме вони спілкувалися із Сергієм Аксьоновим – керівником анексованого Криму, призначеним російською стороною, що є порушенням норм міжнародного права, та Владиславом Сурковим – високопоставленим чиновником російського уряду, помічником президента РФ.

“Я виконую накази та захищаю інтереси виключно однієї держави, Російської Федерації. Ось, власне, і все”, – сказав Бородай в оприлюдненій розмові від 3 липня 2014 року.

Власне, на пресконференції 10 липня 2014 року він підтвердив, що був у Москві і дуже чекає на допомогу з РФ. “Я вів політичні консультації, досить успішні, на мою думку. З ким я зустрічався, я, звісно, цього не оголошуватиму. Я дуже розраховую на допомогу РФ найближчим часом”, – сказав Бородай.

І його почули. Російський зенітно-ракетний комплекс “Бук” був доправлений на територію суверенної держави України під контролем Росії. 17 липня 2014 року малайзійський Boeing 777 був збитий над окупованим Донбасом. На борту МН17 було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Після катастрофи ЗРК “Бук” вивезли з території України.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Про відповідальність РФ свідчить ще один оприлюднений запис. Розмова відбулася 1 липня 2014 року. Неідентифікований чоловік сказав бойовику “ДНР”, що “прибудуть люди з повноваженнями від Шойгу (Сергій Шойгу, міністр оборони РФ – ред.)” і всі місцеві польові командири будуть замінені людьми з Москви.

Невідомий також наголосив, що бойовик, який називає себе “комендантом Макіївки” повинен виконувати накази двох росіян – так званого “прем’єр-міністра” так званої "ДНР" Олександра Бородая та так званого міністра оборони так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна.

Усі процеси всередині "ДНР" жорстко контролювалися російськими спецслужбами. Про це Спільній слідчій групі особисто розповіли кілька колишніх бойовиків, які погодилися на співпрацю. Один із них підтвердив, що ватажки "ДНР" регулярно їздили в Москву на консультації зі своїми контактними особами у ФСБ і ГРУ. Це також підтверджують перехоплені телефонні розмови. Зокрема, 18 липня 2014 року бойовик із позивним “Шериф” мав телефонну розмову з іншим бойовиком із позивним “Монгол”. Між чоловіками відбулась словесна перепалка. Після з’ясування стосунків вони повідомили один одному, від кого отримують команди з Москви.

- І ми сьогодні ... безпосередньо ... вже тиждень ... все [нерозбірливо] в Москву, і назад ми отримуємо команди (...)

- І я теж отримую команду з Москви. Те ж саме.

- Але у вас, у вас, у вас ФСБ? Так?

- Так.

- У нас ГРУ. Ось і вся відмінність.

- Я про це знаю прекрасно.

У серпні 2014 року, після трагедії MH17, так званий міністр оборони Ігор Гіркін (Стрєлков), якого підозрюють у причетності до збиття Боїнга і який зараз перебуває у міжнародному розшуку, поїхав із "ДНР". Про своє рішення він повідомив колишньому “прем'єр-міністру ДНР” Олександру Бородаю, коли той зателефонував. Оприлюднена розмова відбулася вночі 13 серпня 2014 року.

Бородай: Алло ?! Ти де?

Гіркін: Я до штабу повертаюся.

Бородай: Ти до штабу повертаєшся?

Гіркін: Так. Тут усе. Концепція міняється. Ми тепер не багаті скотопромисловці, а бідні каліки ... як це ... жебраки.

Бородай: (...) Так що, в штаб їхати?

Гіркін: Так-так-так. Повертайся в штаб. (...) Давай!

Бородай: Все добре. Тоді. Добре, так. Усе. Їдемо в штаб. Угу ...

Гіркін: Угу ... Так.

Бородай: [не чути] Як завжди ми їдемо в ...

Ігор Гіркін

Згодом ці двоє росіян поїхали з Донбасу в Москву. В інтерв'ю The Insider 2017 року Гіркін (Стрєлков) пояснив, що в Росію повернувся через нового ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, якого згодом вбили.

“Вони від мене вимагали, щоб я передав командування Захарченку. Військові таланти Захарченка я оцінював як нульові – й не помилився. Людина, яка має звання сержанта міліції, яка не служила навіть, наскільки я розумію, строкову службу в армії, не може керувати бойовими діями, і він не справляв враження таланта-самородка. [Питання: А чому, як ви думаєте, на нього впав вибір?] Ну, я не знаю, він із Бородаєм їздив із Сурковим зустрічатися, тому, мабуть, і впав вибір, тобто формальне головне командування. А чому і як це сталося... Сурков завжди підбирає саме лайно”, – сказав Гіркін (Стрєлков).

Хто віддавав накази Бородаю та Гіркіну (Стрєлкову)? Чому командування передали Захарченку? На ці запитання наразі немає відповіді, принаймні офіційно.

Зі слів свідків достеменно відомо, що вплив Росії на так звану "ДНР" – дуже великий. Бойовикам надавали не лише військову підтримку, її ватажків також забезпечували спецзв’язком.

ЗАХИЩЕНІ ТЕЛЕФОНИ

Після того, як СБУ почала оприлюднювати розмови бойовиків, у ФСБ вирішили надати телефони, які не можна прослуховувати. Ними користувалися ключові фігури так званої "ДНР". Прізвища щасливчиків, які мали спецзв’язок, назвав “Хмурий”, тобто Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР". Саме його вважають організатором бойового застосування установки “Бук”.

“Що ти щодо того, що у нас є ось ці телефони, ти знаєш для спецзв'язку які? Через Інтернет які. Закриті. (...) Вони спецтелефони. Ти їх не купиш. Вони через Москву йдуть. Через ФСБ. (...) Ось я читаю ... я список читаю, хто у нас ... Стрєлков, Бородай, Губарєв, Агап, Чапай ... так, Краматорська комендатура, Костянтинівка ... е-е ... мій телефон, Ізварине, Мозговий ... далі Сніжне, Захар, ... це там... “Оплот”, зрозумів, так? (...) Потім ... Кальміус, Губарєв, Губарєв у Ростові, так? .. Дружківська комендатура, Аксьонов, Пургін, ... Боцман, Біс, Кальміус. Це ті, хто... зараз... у кого є ці прямі телефони. Там, три цифри набираєш...”, – розповідає Дубинський у записі, який був зроблений 3 липня 2014 року.

Сергій Дубинський

Таким телефоном також користувався помічник президента РФ Владислав Сурков, який у розмові з Бородаєм обіцяв надати підтримку з Москви. Вже в іншій розмові йдеться про призначення росіянина Володимира Антюфеєва першим заступником голови “Ради міністрів” так званої "ДНР" (питання держбезпеки, судів, юстиції та внутрішніх справ). Фактично цю посаду він отримав із вказівки Суркова.

Тож очевидно, що саме в Росії вирішували – хто, коли і в яке крісло сяде. Всі призначення вимагали схвалення Москви.

Масштаби російського контролю грають важливу роль у розслідуванні трагедії МН17 і пошуку винних у збитті літака. Міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) заявила, що вплив РФ поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання так званої “ДНР”. Тож нині слідчі збирають інформацію про тих, хто віддав накази, в результаті яких був збитий літак рейсу МН17. Вони шукають нових свідків, які б допомогли впізнати учасників деяких з оприлюднених розмов.

ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Один із високопосадовців так званої “ДНР” розповів слідчим, що майже весь бюджет “самопроголошеної ДНР” – це були гроші з РФ. Власне, в одній із оприлюднених розмов Бородай жаліється чоловікові на ім’я Микола, що у нього закінчуються гроші. Той у відповідь пообіцяв, що гроші мають надійти з Москви.

Засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс вважає оприлюднену інформацію дуже важливою. На його думку, вона надає нові можливості щодо аналізу інформації з відкритих джерел у пошуку правди.

“Ця інформація є надзвичайно важливою і свідчить про безпосереднє управління Кремлем бойовиками в Україні. Це ще одне підтвердження того, що сепаратисти в Україні насправді контролювалися з боку Кремля. Це також дає нам багато потенційних можливостей для подальших дій та пошуку, і ми, без сумніву, публікуватимемо ще більше звітів про MH17 на основі цих останніх повідомлень”, – сказав Укрінформу Гіґґінс.

Еліот Гіґґінс

На запитання “коли саме чекати нових звітів?”, Еліот Гіґґінс відповів, що не певен, що це станеться найближчим часом.

Перехоплені розмови також дуже важливі для справи “Україна проти Росії” у Міжнародному суді ООН, який 2022 року має розпочати розгляд по суті.

Оприлюднені записи підтверджують, що ватажки так званої “ДНР” отримували зброю та гроші від РФ. Тобто Росія порушила конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму. Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль наголосила, що коло навколо Росії стискається й уникнути відповідальності буде дедалі важче.

Олена Зеркаль

“А тепер давайте згадаємо рішення Міжнародного суду ООН від 8 листопада 2019 року: суд нагадав, що у Резолюції Ради Безпеки ООН 1373 передбачено, що держави не повинні надавати будь-яку підтримку особам, причетним до тероризму. А також вони повинні вживати заходів та співпрацювати для запобігання та придушення актів фінансування тероризму, “вчинених будь-якою особою”. Якщо держава порушує це зобов'язання, зокрема стосовно дій, вчинених державними посадовими особами, тоді відповідальність за це порушення буде покладена на державу”, – зазначила Зеркаль.

Спільна слідча група закликає очевидців не боятися давати свідчення. В оприлюдненому зверненні вказана низка запитань, на які слідство шукає відповіді. Також детально розписані заходи безпеки. Зокрема, йдеться про те, як правильно зв’язатися з представниками Міжнародної спільної слідчої групи (JIT). Також зазначено, що свідчення можна давати за межами своєї країни, можлива зміна проживання, особистість людини може бути прихована або захищена. А ще може застосовуватися програма захисту свідків.

Ірина Драбок, Гаага