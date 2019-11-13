Трамп заявляє, що його донька Іванка створила 14 мільйонів робочих місць

Президент США Дональд Трамп заявив, що його донька та головний радник Білого дому Іванка Трамп своєю працею створила в державі 14 млн робочих місць.

Про це інформує Mediaite.

"І коли вона почала це, два з половиною роки тому, її метою було створити 500 000 робочих місць. Обіцянка народу Америки. Наразі вона створила 14 мільйонів робочих місць, й претенденти навчаються зараз у великих компаніях, найбільших компаніях у світі, оскільки уряд не має можливості їх навчати. Це чудово", - сказав Трамп.

Він зазначив, що навчання та підготовку майбутніх працівників оплачують найбільші компанії світу.