Трамп заявляє, що його донька Іванка створила 14 мільйонів робочих місць

Трамп заявляє, що його донька Іванка створила 14 мільйонів робочих місць

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що його донька та головний радник Білого дому Іванка Трамп своєю працею створила в державі 14 млн робочих місць.

Про це інформує Mediaite.

"І коли вона почала це, два з половиною роки тому, її метою було створити 500 000 робочих місць. Обіцянка народу Америки. Наразі вона створила 14 мільйонів робочих місць, й претенденти навчаються зараз у великих компаніях, найбільших компаніях у світі, оскільки уряд не має можливості їх навчати. Це чудово", - сказав Трамп.

Він зазначив, що навчання та підготовку майбутніх працівників оплачують найбільші компанії світу.

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