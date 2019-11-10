У Бангладеш через циклон евакуювали майже два мільйони людей

У Бангладеш евакуюють 1,8 млн осіб, щоб захистити від циклону "Бульбуль".

Про це повідомляє bdnews24.com.

Жителів переводять в чотири тисячі притулків. Задіяно близько 50 тисяч добровольців.

"Ми прийняли підготовчі заходи, щоб впоратися з циклоном і захистити населення", – сказала прем'єр Бангладеш Шейх Хасіна.

На її думку, країна вже набрала достатньо досвіду, щоб протистояти такому циклону.

Циклон Бульбуль має вдарити по Бангладеш і східній Індії в суботу ввечері. Передбачається, що швидкість вітру може сягати 120 кілометрів на годину. В якості укриттів використовуються шкільні будівлі і інші соціальні та релігійні об'єкти.

Фото: twitter.com/Lightinglives3