На авіашоу в США розбився військовий літак
Укрінформ
Під час авіаційного шоу в американському штаті Флорида в п'ятницю сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинув пілот військового літака.
Про це повідомив американський телеканал CNN.
"Одна людина загинула у другій половині дня п'ятниці внаслідок авіакатастрофи на авіашоу "Стюарт" у штаті Флорида", - наводить телеканал заяву речника Національної ради безпеки на транспорті Пітера Кнудсона.
Як уточнили у Федеральному управлінні авіації США, аварія сталася з військовим літаком Grumman OV-1 Mohawk близько 13:15 за місцевим часом.
На борту в цей момент перебував лише один пілот.
У п'ятницю відбувся перший з трьох днів авіашоу "Стюарт" у штаті Флорида. Місцева влада заявила, що решта заходів, запланованих на цей день, перенесена на суботу.