На авіашоу в США розбився військовий літак

Під час авіаційного шоу в американському штаті Флорида в п'ятницю сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинув пілот військового літака.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

"Одна людина загинула у другій половині дня п'ятниці внаслідок авіакатастрофи на авіашоу "Стюарт" у штаті Флорида", - наводить телеканал заяву речника Національної ради безпеки на транспорті Пітера Кнудсона.

Як уточнили у Федеральному управлінні авіації США, аварія сталася з військовим літаком Grumman OV-1 Mohawk близько 13:15 за місцевим часом.

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На борту в цей момент перебував лише один пілот.

У п'ятницю відбувся перший з трьох днів авіашоу "Стюарт" у штаті Флорида. Місцева влада заявила, що решта заходів, запланованих на цей день, перенесена на суботу.