У Каліфорнії вирують лісові пожежі - евакуювали дві тисячі людей

Через лісові пожежі, що розбушувалися в американському штаті Каліфорнія, було евакуйовано близько 2 тисяч людей, багато будинків залишилися без електрики через ризик випадкових загорянь.

Про це повідомляє ВВС.

«Близько 2000 осіб були евакуйовані зі своїх будинків, оскільки в Каліфорнії вирує лісова пожежа», - йдеться в повідомленні.

У заяві департаменту протипожежного захисту штату Каліфорнії кажуть, що пожежа в Кінкейді, округ Сонома, охопила 10 000 акрів землі і ще не була локалізована. Відзначається, що через сильні вітри вогонь прямує на південь штату.

Близько 500 працівників аварійно-рятувальних служб борються з вогнем при підтримці з повітря.

Близько 180 000 будинків залишилися без електрики після того, як постачальник комунальних послуг Pacific Gas & Electric відключив електрику в 15 графствах південної Каліфорнії, щоб запобігти ризику випадкових пожеж.

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