МН17: нове пропагандистське “кіно” росіян

Як військові Малайзії таємно їздили в ДНР і вивозили "чорні скриньки"

У Нідерландах увечері 23 жовтня покажуть черговий пропагандистський фільм росіян про трагедію МН17. Презентація нового “кіно” під назвою “Заклик до правосуддя” відбудеться в Гаазі. 28-хвилинне творіння вже доступне для перегляду в інтернеті.

У головних ролях: "Хмурий", тобто Сергій Дубінський, якого 19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група (JIT) з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала одним із чотирьох причетних до катастрофи МН17; прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад, який не визнає результатів офіційного розслідування та не вірить у причетність Росії до трагедії; малайзійський полковник Мохамад Сакрі, який розповідає, як таємно їздив у ДНР по "чорні скриньки", щоб їх не отримали Україна та США.

Захід проводить організація “Глобальні права мирних людей”. Схожий відбувся 17 серпня 2019 р. у Куала-Лумпурі під час конференції “MH17: The quest for Justice”, де було презентовано чергові “альтернативні версії” розслідування МН17.

АЛЛО! АЛЛО! З "ХМУРИМ" НА ЗВ’ЯЗКУ

Автори стрічки – російська журналістка Яна Єрлашова та нідерландський блогер Макс ван дер Верф – позиціонують себе як незалежні журналісти-розслідувачі. Гроші на своє 28-хвилинне “кіно” вони збирали через Kickstarter (сайт для фінансування творчих проєктів за схемою краудфандингу), але на момент початку збирання коштів Яна Єрлашова ще працювала на телеканалі RT (Russia Today). Там вона, до слова, зробила два документальні фільми про те, що літак розбився через атаку українського винищувача Су-25. Вона намагалася довести неможливе – ніби Су-25, фактично летючий танк, дивом зумів збити МН17. Головне завдання обох фільмів у будь-який спосіб, навіть фантастичний, поставити під сумнів результати офіційного розслідування Міжнародної спільної слідчої групи (JIT).

Макс ван дер Верф та Яна Єрлашова

Макс ван дер Верф також не визнає, що російський “Бук” збив МН17. Він неодноразово давав інтерв’ю сепаратистським ЗМІ та, позиціонуючи себе незалежним дослідником, розповідав свої версії трагедії.

Цій парочці з легкістю вдалося неодноразово побувати на місці трагедії, яка сталася 17 липня 2014 року і спричинила загибель 298 людей. Із ними залюбки йдуть на контакт бойовики. Вже у третьому фільмі Єрлашова так само просто розмовляє телефоном із росіянином Сергієм Дубінським на прізвисько "Хмурий", одним із підозрюваних у трагедії МН17. У 2014 році він був підлеглим іншого причетного до збиття МН17 - Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який називав себе "міністром оборони ДНР". Дубінський очолював військову розвідку так званої "ДНР". Його вважають задіяним у транспортуванні "Бука". Одна з перехоплених розмов цих двох підозрюваних щодо збитого літака була оприлюднена СБУ. Єрлашова просто взяла і зателефонувала Дубінському, щоб розпитати його про записи 2014 року, а він, перебуваючи в міжнародному розшуку у справі рейсу MH17, взяв слухавку і погодився на розмову з нею:

Єрлашова:

- Записи, які опублікувала СБУ, вони стверджують, що це було 17 липня, розмови. Це правда?

Дубінський:

- Ну, принаймні розмова з боцманом, який - я кажу про те, що ми збили Су-25, я перебуваю в Степанівці - ця розмова відбулася раніше 16, а 17 зранку я перебував уже в Донецьку.

Єрлашова:

- А як це можна перевірити?

Дубінський:

- Ну, звичайно, це може підтвердити велика українська СБУ, у якої є білінг мого телефону.

Єрлашова:

- Тобто розмова, яку вони виклали, голос там ваш, я правильно розумію?

Дубінський:

- Так, голос мій.

Єрлашова:

- Голос ваш, але розмова була не в ту дату, що ще?

Дубінський:

- Вони перекроїли все.

Зйомка відбувається в Малайзії. Завершивши розмову із "Хмурим", Єрлашова прямує до малайзійських експертів, які, звісно, називають записи, оприлюднені СБУ, змонтованими.

"Я бачу різницю у рівні шумів і видно, що в цілому запис зазнав обробки", - каже малайзійський експерт Акаш Розен з OG IT Forensic Service.

Для балансу дають думку ще одного експерта, вже з Німеччини.

“Я знайшов 9 маніпуляцій. Тут багато редагування”, – каже Норман Ріттер.

Під час розмови з Єрлашовою "Хмурий" також запевняє, що не причетний до трагедії, а про збиття літака дізнався від так званого “прем'єр-міністра” так званої “ДНР”. Він також каже, що з місця трагедії йому привезли дві "чорні скриньки", які він неушкодженими передав Бородаю.

ПОЛЮВАННЯ НА "ЧОРНІ СКРИНЬКИ"

Малайзія, щоб отримати "чорні скриньки", таємно відрядила своїх представників на територію так званої “ДНР”. Малайзійців зустріли приязно, і 22 липня 2014 року під прицілом камер так званий “прем’єр-міністр” так званої “ДНР” Олександр Бородай у Донецьку передав "чорні скриньки" малайзійського "Боїнга" спеціальному представнику Малайзії полковнику Мохамаду Сакрі, який також розповів у “кіно” про той день.

“Це було благословення від Бородая для Малайзії. Вони не висунули жодних умов, просто дали можливість забрати “чорні скриньки”, - каже Сакрі.

Він також розповів, що СММ ОБСЄ просила віддати бортові самописці, а після відмови у Харкові до нього підійшли представники ФБР, які теж хотіли отримати "чорні скриньки".

У фільмі Сакрі вихваляється, як йому із командою з 11 людей, вдалося провести таємну операцію і першими отримати бортові самописці.

Однак, вони не мали права без дозволу України цього робити, бо фактично це було пряме порушення українського суверенітету та норм міжнародного права.

На місце трагедії він поїхав за безпосередньою вказівкою тодішнього прем'єр-міністра Наджиба Разака, якого торік заарештували у Малайзії через корупцію. Ідеться про зникнення мільярдів доларів із державного фонду, відмивання грошей і зловживання службовим становищем.

РОЛЬ МАЛАЙЗІЇ У РОЗСЛІДУВАННІ

До складу Міжнародної спільної слідчої групи входить п’ять країн: Україна, Нідерланди, Австралія, Бельгія та Малайзія. Після оприлюднення імен чотирьох причетних до збиття Боїнга прем’єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамада шокував своїми заявами про те, що він сумнівається в об’єктивності очолюваного Нідерландами розслідування трагедії, і не бачить переконливих доказів того, що Росія має нести відповідальність за катастрофу.

Звісно, те саме він говорить і у фільмі під час зустрічі з російською журналісткою Яною Єрлашовою.

“Вони заздалегідь вирішили, що провина лежить на Росії. Ми не можемо прийняти такої позиції”, - каже прем’єр-міністр Малайзії.

У Нідерландах Макс ван дер Верф намагався домовитися про інтерв’ю з головою Міжнародної спільної слідчої групи Фредом Вестербеке, однак отримав відмову.

Єрлашова наголошує, що Малайзія не одразу увійшла до складу Об’єднаної слідчої групи.

Своєю чергою, прем’єр-міністр країни обурюється, що це несправедливо, мовляв “літак малайзійський, ним також летіли громадяни Малайзії, вони також загинули. Тож, це природно, що Малайзія мала бути першою державою, яка братиме участь у розслідуванні”, - наголосив Мохамада.

На борту літака загинули 44 малайзійці. І не допускати Малайзію, тим паче з огляду на приналежність літака, було би дикістю - одразу б виникло питання щодо об’єктивності розслідування. Тож насправді Малайзію ніхто не ігнорував. 7 серпня 2014 року було сформовано Міжнародну спільну слідчу групу з розслідування катастрофи МН17 (JIT). До якої увійшли представники України, Нідерландів, Бельгії та Австралії. Представників Малайзії долучили до її складу 4 грудня 2014 року, бо в самої країни не було бажання зробити це раніше, попри те, що запрошували всі держави, чиї громадяни загинули внаслідок катастрофи. Уже згодом Малайзія все-таки вирішила приєднатися до вже створеної Спільної слідчої групи. Варто зазначити, що "чорні скриньки" теж були передані міжнародному слідству і досліджені експертами.

Та, попри заяви прем’єр-міністра Малайзії, всі оприлюднені висновки і результати підтримали та визнали всі сторони, які беруть участь у розслідуванні, серед них і Малайзія.

Їх визнають і родичі загиблих рейсу МН17. Вони обурені постійним заявами прем’єр-міністра Малайзії, який сумнівається в тому, що за цією трагедією стоїть Росія.

Справжнім ляпасом вони вважають і нове “кіно” під назвою “Заклик до правосуддя”. Люди, які втратили своїх близьких, уже назвали його неправдивим і тому не підуть на показ.

Ірина Драбок, Гаага