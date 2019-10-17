Ердоган викинув лист Трампа у смітник - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган викинув у сміття лист Президента США Дональда Трампа, в якому той у не притаманному офіційному спілкуванню тоні застеріг щодо дій Анкари в Сирії.

Про це повідомляє турецьке видання Haberler.

«Цей лист був відхилений президентом Ердоганом, відхилений і викинутий у сміття», - інформують журналісти з посиланням на дипломатичні джерела.

У дипломатичних колах також зауважили, що лист Трампа розлютив Ердогана.

Як відомо, американські ЗМІ оприлюднили лист, датований 9 жовтня, в якому президент США Дональд Трамп порадив своєму турецькому колезі Ердогану сісти за стіл переговорів з військовим керівництвом сирійських курдів і "не бути дурнем".