Вибух бензовоза в Танзанії: жертв уже майже сотня

Кількість загиблих від вибуху бензовоза в Танзанії, який стався 10 серпня, зросла до 95 осіб.

Про це повідомляє AFP з посиланням на речника госпіталю в місті Дар-ес-Салам Аміньєля Алігеша.

“Унаслідок вибуху бензовоза кількість загиблих сягнула 95 осіб”, - ідеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 10 серпня у танзанійському місті Морогоро вибухнув бензовоз.

За словами очевидців, спершу автомобіль потрапив в аварію, після чого з цистерни почав витікати бензин, і місцеві мешканці намагалися зібрати його в підручні посудини. У момент вибуху біля бензовоза зібралося близько 150 осіб.

Фото: edition.cnn.com