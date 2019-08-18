У Казахстані стався землетрус магнітудою 5,4

За 145 км на північний схід від казахського міста Алмати відбувся землетрус магнітудою 5,4.

Про це повідомляє портал NewTimes з посиланням на Комітет з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану.

“Енергетичний клас землетрусу (у Казахстані — ред.) сстановить 12.8. Магнітуда - 5.4. Глибина залягання вогнища становить 5 кілометрів", - йдеться в повідомленні.

За даними комітету, землетрус стався 18 серпня о 05:07 за місцевим часом з епіцентром за 145 км на північний схід від Алмати.

Підземні поштовхи силою 5 балів відчули жителі Жаркента, в Талдикоргане та селищі Сати 2-3 бали.

Станом на 7 годин ранку відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.

Як повідомлялося, в Угорщині 11 серпня стався землетрус магнітудою 4,1.