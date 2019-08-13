Експрезиденту Киргизстану пред'явили нові звинувачення

Генпрокуратура Киргизстану висунула нові звинувачення проти експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва.

Про це заявив генеральний прокурор Откурбек Джамшитов, повідомляє Радіо Азаттик.

"Сьогодні звинувачення пред'явлено Атамбаєву - за фактами організації заворушень, незаконного обігу зброї, перешкоджання слідству, захоплення заручників, убивства і замаху на вбивство", - сказав Джамшитов.

Він зазначив, що було порушено декілька кримінальних справ, обвинувачення пред'явлено окремим прихильникам колишнього президента, за рішенням суду їх триматимуть у СІЗО-1 протягом двох місяців.

Наголошується, що останні звинувачення стосуються подій, коли спецпризначенці МВС Киргизстану декілька разів хотіли затримати Атамбаєва в его резиденції минулого тижня.

Як повідомлялося, 8 серпня правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

Першу спробу було зроблено силовиками 7 серпня ввечері, проте прихильники експрезидента чинили опір, захопивши шістьох спецпризначенців. У четвер, 8 серпня, заручників відпустили.

Тоді ж Атамбаєв прийняв рішення здатися. Його відвезли до ДСУ ДКНБ на допит, а згодом затримали.

Експрезиденту пред'явлено офіційні звинувачення в корупції.

Атамбаєва помістили в СІЗО Держкомітету з нацбезпеки до 26 серпня. Він відмовився підписувати слідчі документи.

Раніше парламент позбавив Атамбаєва статусу і привілеїв експрезидента, оскільки Генпрокуратура виявила в його діях ознаки корупції, перевищення посадових повноважень і незаконного збагачення.