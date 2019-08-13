Експрезиденту Киргизстану пред'явили нові звинувачення

Експрезиденту Киргизстану пред'явили нові звинувачення

Укрінформ
Генпрокуратура Киргизстану висунула нові звинувачення проти експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва.

Про це заявив генеральний прокурор Откурбек Джамшитов, повідомляє Радіо Азаттик.

"Сьогодні звинувачення пред'явлено Атамбаєву - за фактами організації заворушень, незаконного обігу зброї, перешкоджання слідству, захоплення заручників, убивства і замаху на вбивство", - сказав Джамшитов.

Він зазначив, що було порушено декілька кримінальних справ, обвинувачення пред'явлено окремим прихильникам колишнього президента, за рішенням суду їх триматимуть у СІЗО-1 протягом двох місяців.

Наголошується, що останні звинувачення стосуються подій, коли спецпризначенці МВС Киргизстану декілька разів хотіли затримати Атамбаєва в его резиденції минулого тижня.

Як повідомлялося, 8 серпня правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

Першу спробу було зроблено силовиками 7 серпня ввечері, проте прихильники експрезидента чинили опір, захопивши шістьох спецпризначенців. У четвер, 8 серпня, заручників відпустили.

Тоді ж Атамбаєв прийняв рішення здатися. Його відвезли до ДСУ ДКНБ на допит, а згодом затримали.

Експрезиденту пред'явлено офіційні звинувачення в корупції.

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Атамбаєва помістили в СІЗО Держкомітету з нацбезпеки до 26 серпня. Він відмовився підписувати слідчі документи.

Раніше парламент позбавив Атамбаєва статусу і привілеїв експрезидента, оскільки Генпрокуратура виявила в його діях ознаки корупції, перевищення посадових повноважень і незаконного збагачення.

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