Експрезиденту Киргизстану пред'явили нові звинувачення
Про це заявив генеральний прокурор Откурбек Джамшитов, повідомляє Радіо Азаттик.
"Сьогодні звинувачення пред'явлено Атамбаєву - за фактами організації заворушень, незаконного обігу зброї, перешкоджання слідству, захоплення заручників, убивства і замаху на вбивство", - сказав Джамшитов.
Він зазначив, що було порушено декілька кримінальних справ, обвинувачення пред'явлено окремим прихильникам колишнього президента, за рішенням суду їх триматимуть у СІЗО-1 протягом двох місяців.
Наголошується, що останні звинувачення стосуються подій, коли спецпризначенці МВС Киргизстану декілька разів хотіли затримати Атамбаєва в его резиденції минулого тижня.
Як повідомлялося, 8 серпня правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.
Першу спробу було зроблено силовиками 7 серпня ввечері, проте прихильники експрезидента чинили опір, захопивши шістьох спецпризначенців. У четвер, 8 серпня, заручників відпустили.
Тоді ж Атамбаєв прийняв рішення здатися. Його відвезли до ДСУ ДКНБ на допит, а згодом затримали.
Експрезиденту пред'явлено офіційні звинувачення в корупції.
Атамбаєва помістили в СІЗО Держкомітету з нацбезпеки до 26 серпня. Він відмовився підписувати слідчі документи.
Раніше парламент позбавив Атамбаєва статусу і привілеїв експрезидента, оскільки Генпрокуратура виявила в його діях ознаки корупції, перевищення посадових повноважень і незаконного збагачення.