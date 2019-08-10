У Танзанії вибухнув бензовоз: 57 загиблих

«Щонайменше 57 людей загинуло і 65 отримало поранення в результаті вибуху бензовозу в Танзанії», - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався в районі Морогоро, приблизно за 200 км на захід від портового міста Дар-ес-Салам. Бензовоз перекинувся, з нього почало витікати паливо, яке намагалися вкрасти місцеві жителі.

Є побоювання, що кількість загиблих може зрости.

Фото: EATV