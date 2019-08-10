У Танзанії вибухнув бензовоз: 57 загиблих
Укрінформ
У Танзанії вибухнув бензовоз, в результаті чого 57 людей загинуло і 65 отримало поранення.
Про це повідомляє BBC.
«Щонайменше 57 людей загинуло і 65 отримало поранення в результаті вибуху бензовозу в Танзанії», - йдеться в повідомленні.
Інцидент стався в районі Морогоро, приблизно за 200 км на захід від портового міста Дар-ес-Салам. Бензовоз перекинувся, з нього почало витікати паливо, яке намагалися вкрасти місцеві жителі.
Є побоювання, що кількість загиблих може зрости.
Фото: EATV