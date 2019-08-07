Навіщо посольству США транслювати російські фейки про «теракти ІДІЛ в Україні»?

Днями посольство Сполучених Штатів в Україні опублікувало алерт для власних громадян про ймовірні атаки терористів

Хотілося б висловити сподівання на те, що новий посол США в Україні буде конструктивнішим за попереднього.

За час своєї служби на офіційній посаді я провів десятки зустрічей зі співробітниками держдепу, в тому числі з тими, хто працював у посольстві.

Жодна з ініціатив співпраці, які я пропонував, так і не була підтримана – без жодних пояснень.

Натомість, днями посольство опублікувало алерт для власних громадян про ймовірні атаки терористів.

У мене немає інформації, чи передані американцями відповідні відомості про джерела таких даних до українських спецслужб та правоохоронних органів.

Знаю тільки, що напередодні проведення фіналу Ліги чемпіонів в Україні, ми спростували такий самий фейк, який розповсюджувався російськими спецслужбами:

“Kremlin Fakes: Why Mr. Putin Links ISIS to Ukraine?” by Dmytro Zolotukhin

Переклад цієї статті – "Зачем Кремль связывает ИГИЛ с Украиной".



Дмитро Золотухін

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