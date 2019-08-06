У Новій Зеландії збираються легалізувати аборти

Уряд Нової Зеландії представив законопроєкт про легалізацію абортів у країні.

Про це заявив міністр юстиції Ендрю Літтл, повідомляє The Guardian.

«Аборт — єдина медична процедура, яка все ще залишається злочином в Новій Зеландії. Час змінити це... Безпечний аборт слід розглядати і регулювати як питання охорони здоров'я; жінка має право вибирати, що відбувається з її тілом», — сказав він.

Як зазначається, перше читання законопроєкту заплановане на 8 серпня.

Передбачається, що вагітні на терміні до 20 тижнів можуть робити аборт без обмежень. Жінкам рекомендуватимуть пройти консультацію. На більш пізніх термінах будуть потрібні рекомендації лікарів. Вони повинні підтвердити, що «аборт — відповідне рішення з точки зору фізичного і психічного здоров’я вагітної жінки».

Відповідно до чинного законодавства, аборт у Новій Зеландії дозволений лише у випадках інцесту, аномалії плода або коли фізичне чи психічне здоров’я матері є під серйозною загрозою.

Є також два фактори, які не є достатньою підставою для аборту, але які можуть прийняти для обговорення: сексуальний злочин і вік матері.

Фото: Newstalk ZB