Главу Міносвіти Румунії звільнили через недоречні заяви щодо резонансного вбивства
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Подібні заяви свідчать про відсутність розуміння трагічного випадку в Каракалі. Ми зобов'язані захищати наших дітей від викрадень, агресії, жорстокого поводження та торгівлі людьми. Це безвідповідальне висловлювання, яке не відображає позицію уряду, і яке я не хочу ототожнювати з виконавчою владою", - заявила Денчіле.
За словами прем'єра, за будь-які подібні заяви з боку членів уряду відтепер каратимуть таким чином.
Напередодні, коментуючи ситуацію з трагічною загибеллю двох дівчаток, Катерина Андронеську заявила, що "її вдома навчили не сідати в машини незнайомих людей".
Як повідомляв Укрінформ, кількома днями раніше в румунському місті Каракал поліціянти заарештували підозрюваного в організації торгівлі неповнолітніми дітьми, а також у зґвалтуванні та жорстокому вбивстві 15-річної дівчини. Затриманий зізнався у скоєнні аналогічного вбивства у квітні нинішнього року. Тоді загинула 18-річна дівчинка з того ж міста.
Через трагічний випадок несвоєчасного реагування правоохоронних органів, у відставку подав глава МВС Миколі Мога.