У США невеликий літак екстрено сів на автобані

Невеликий літак здійснив екстрену посадку на завантаженій автомагістралі в американському штаті Вашингтон.

Про це повідомляє Independent з посиланням на відео, яке було оприлюднене місцевими поліцейськими.

“Невеликий літак здійснив посадку на американській завантаженій автомагістралі через надзвичайний випадок”, - йдеться у повідомленні.

A single prop KR2 plane is safely on the ground after having to make an emergency landing on SR7/138th at 8:15a this morning due to a fuel system malfunction. No injuries to anyone involved. Troopers helped push the plane clear the roadway. #WhenYouThinkYouveSeenItAll pic.twitter.com/JIUYWs7kKc — Trooper Johnna Batiste (@wspd1pio) 1 серпня 2019 р.

Як повідомляє Independent, інцидент стався у четвер вранці на автобані поблизу міста Такома у штаті Вашингтон.

На відеокадрах видно як водії пригальмовують у той час, як їм назустріч летить невеликий літак. Після того, як на автошляху було утворене порожнє місце, літак приземлився й зупинився перед червоним світлом світлофора.

У місцевій поліції заявили, що у літака сталися проблеми з паливною системою, через що пілот був змушений здійснити аварійну посадку.

Зазначається, що сам пілот не попереджав правоохоронців про свою посадку, а саме відео було зняте офіцером поліції, який випадково опинився на місці події.

Фото: Twitter|Trooper Johnna Batiste