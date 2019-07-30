Суди заарештували щонайменше 40 затриманих під час протестів у Москві

Суди в Москві заарештували щонайменше 40 осіб, затриманих на акції протесту 27 липня.

Про це повідомляє ОВД-Інфо.

"79 осіб були засуджені до штрафів на загальну суму 1 мільйон 339 тисяч рублів. Одна справа була припинена", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 27 липня понад 1300 учасників мітингу "За чесні вибори" на підтримку незалежних кандидатів на виборах до міської думи, яким відмовили в реєстрації, затримали в Москві.

Акція завершилася масовими затриманнями. При цьому силовики діяли з великою жорстокістю, б'ючи беззбройних демонстрантів кийками