ЗМІ повідомляють про смерть президента Туркменістану Бердимухамедова

Туркменська опозиція повідомила, що 20 липня в другій половині дня помер президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.

Така інформація з'явилася на опозиційному YouTube-каналі "Вільний Туркменістан".

"Диктатор помер, ймовірно, від гострої ниркової недостатності", - повідомив канал, посилаючись на своїх кореспондентів в Ашхабаді.

Оскільки Туркменістан є вкрай закритою в інформаційному плані країною, достовірність такого повідомлення не відома.

Офіційні джерела цю інформацію про президента , який пішов 15 липня у відпустку, не коментують.