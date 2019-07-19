Хто ті депутати Європарламенту, поруч з якими Медведчук просував кремлівську пропаганду?

Не всі євродепутати однаково корисні: хто ті добродії з ЄП, між якими сидів Медведчук і просував кремлівські пропагандистські наративи?

17 липня телеканали Ньюзван та 112 транслювали як Медведчук презентував "план миру" для депутатів європейського парламенту...

Що ж то за депутати?

Французький євродепутат – Ніколя Бе. Він є соратником керівниці партії "Національний фронт" Марі Ле Пен. Нагадаємо: ця партія фінансувалася "Першим російсько-чеським банком".

Бе є генеральним секретарем цієї політичної сили. Він був одним з "фронтменів" Ялтинського міжнародного економічного форуму у квітні 2016-го року, де він заявив, що "необхідно визнати, що мешканці Криму зробили свій вибір та повернулися до Росії. Необхідно поважати їхній вибір".

Крім того, він закликав "відмінити санкції".

13 червня Ніколя Бе також став заступником керівника фракції Європарламенту, що має назву "Ідентичність і демократія", та об'єднує усіх "друзів Путіна", які у різний час були куплені президентом Росії ("Ліга півночі", "Національний фронт", "Альтернатива для Німеччини").

Фракція налічує 73 людини.

Другий євродепутат – Нейтан Гілл, спочатку був у партії UKIP, а в цьому році приєднався до Brexit Party Найджела Фараджа. Переконаний, що міграцію треба обмежити. В жовтні минулого року Нейтан приїздив до мого колеги Сергія Костинського, щоб сказати, що телеканали NewsOne та 112-й чіпати не можна, бо свобода слова Путіна – понад усе.

Нейтан – дуже частий коментатор телеканалу RT. Крім того, щодо нього проводилося розслідування щодо нецільового використання європейських коштів, щоправда підтверджень не знайшли.

Крім усього іншого, євроскептик Гілл ще й увійшов у делегацію Європарламенту по співробітництву з Україною.

Окрім того, перед тим, як стати депутатом, він збанкрутував свою компанію, яка накопичила борг 166 тисяч фунтів. Він вважає, що зміна клімату – це нісенітниця. І він впевнено голосує проти відновлювальних джерел енергії, а електроенергію, що здобувається за допомогою вітру, вважає дурнею.

Між цими двома добродіями сидів Медведчук і просував кремлівські пропагандистські наративи.

ПАМ'ЯТАЙТЕ!!! НЕ УСІ ЄВРОДЕПУТАТИ ОДНАКОВО КОРИСНІ!

Подробиці читайте згодом на t.me/on_duty

Дмитро Золотухін

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