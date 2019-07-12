На Манхеттені таксі в’їхало у ресторан, вісім постраждалих

На Манхеттені в американському місті Нью-Йорк таксі в'їхало у ресторан, унаслідок чого постраждало восьмеро людей.

Про це повідомляє NBC New York.

"Вісім людей постраждали, коли таксі врізалося в обідню зону в ресторані на Манхеттені в четвер увечері", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, п'ятеро постраждалих госпіталізували. Троє інших відмовилися від медичної допомоги на місці події.

За словами іншого водія-очевидця, таксі ударило його машину з боку багажника і в цей момент стало "некерованим", після чого врізалося в ресторан.

Video of a taxi cab crashing into a restaurant in Hell’s Kitchen this afternoon. 8 people suffered non-life threatening injuries. pic.twitter.com/LNx1kDicxH — New York City 911 (@NYC_Alerts911) 11 липня 2019 р.

Ресторан був не сильно пошкоджений і після інциденту залишався відкритим.

Деталі з’ясовуються.

Фото: @NYScanner