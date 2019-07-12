На Манхеттені таксі в’їхало у ресторан, вісім постраждалих

На Манхеттені таксі в’їхало у ресторан, вісім постраждалих

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Укрінформ
На Манхеттені в американському місті Нью-Йорк таксі в'їхало у ресторан, унаслідок чого постраждало восьмеро людей.

Про це повідомляє NBC New York.

"Вісім людей постраждали, коли таксі врізалося в обідню зону в ресторані на Манхеттені в четвер увечері", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, п'ятеро постраждалих госпіталізували. Троє інших відмовилися від медичної допомоги на місці події.

За словами іншого водія-очевидця, таксі ударило його машину з боку багажника і в цей момент стало "некерованим", після чого врізалося в ресторан.

Ресторан був не сильно пошкоджений і після інциденту залишався відкритим.

Деталі з’ясовуються.

Фото: @NYScanner

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