На Криті знайшли тіло американської дослідниці, яка зникла більше тижня тому

Тіло 59-річної американського молекулярного біолога Сюзен Ітон, що зникла безвісти 2 липня, було виявлено в одному з бункерів часів Другої світової війни на грецькому острові Крит.

Про це повідомляє BBC.

«Сьюзен Ітон, 59-річна науковець-біолог із США, яка зникла на Криті більше тижня тому під час пробіжки, була задушена. Її тіло виявили всередині німецького бункера часів Другої світової війни за 10 км від місця, де її востаннє бачили», - йдеться в повідомленні.

Дослідниця, яка працювала в знаменитому Інституті Макса Планка у Німеччині, прибула на Крит для участі в науковій конференції. Її тіло знайшли двоє місцевих жителів, які досліджували цей бункер.

Зазначається, що судово-медична експертиза прийшла до висновку, що Ітон була задушена. Наразі грецька поліція проводить розслідування цього загадкового вбивства.

Нагадаємо, що після зникнення Сьюзен Ітон її родина оголосила нагороду в 50 тисяч євро за інформацію про її місцезнаходження.

Фото: facebook.com/Searchingforsuzanne