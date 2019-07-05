Хорватія може офіційно запровадити євро з 2023 року

Офіційний Загреб у четвер надіслав до Єврокомісії та Європейського центрального банку (ЄЦБ) листа із заявкою на вступ до єврозони.

Про це повідомляє Politico.

«Міністерство фінансів і центральний банк Хорватії надіслали лист-заяву голові Єврокомісії Європи Валдісу Домбровскісу і президенту Європейського центрального банку Маріо Драгі. Хорватія заявила, що очікує вступити до дворічного періоду перевірки, що називається Механізмом валютного курсу ЄС (ERM-2), до літа наступного року», - йдеться в повідомленні.

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Цей механізм передбачає, що Європейський центральний банк стане відповідальним за грошову, валютну й кредитну політику Хорватії з метою підготовки хорватської економіки до запровадження євро замість куни.

Лист Хорватії підкреслив ще шість інших зобов'язань, які мають виконати до літа 2020 року в рамках заявки до єврозони. Вони стосуються збереження стабільності фінансово-банківської системи, позитивних фінансових показників, посилення співпраці з ЄЦБ і деяких структурних заходів, таких як поліпшення бізнес-клімату.

Міністри фінансів з 19 країн єврозони повинні обговорити заявку Хорватії, коли вони зустрінуться в понеділок у Брюсселі. Якщо Європейський центральний банк і члени єврозони дадуть "зелене світло", Загреб може запровадити євро не раніше 2023 року.