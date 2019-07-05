Під час катастрофи вертольота на Багамах загинув американський мільярдер

Під час катастрофи вертольота на Багамах загинув американський мільярдер

Укрінформ
Американський мільярдер Крістофер Клайн та ще шестеро осіб загинули внаслідок катастрофи вертольота у районі Багамських островів.

Про це повідомляє BNO News.

«Вугільний магнат Кріс Клайн і ще шість осіб загинули рано-вранці в четвер, коли їхній вертоліт розбився біля Багамських островів», - йдеться у повідомленні.

Фото: Bahamaspress

Королівська поліція Багамських островів заявила, що вертоліт не зумів дістатися в пункт призначення у Флориді. Літак вилетів з Біг Гранд-Кі, одного з найпівнічніших островів архіпелагу, близько 2 години ночі.

Після тригодинних пошуків правоохоронці виявили, що вертоліт впав на мілководдях Атлантичного океану, приблизно за 3,2 км від острова Гранд-Кі.

"Тіла чотирьох жінок і трьох чоловіків були вилучені з літака", - заявила прес-секретар поліції Терекіта Піндер.

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Друзі упізнали одну з жертв як Кріса Клайна. А газета Register-Herald, що виходить у штаті Західна Вірджинія, звідки родом Клайн, повідомила, що на борту гвинтокрила була і його донька.

Імена інших пасажирів та пілота наразі не відомі, однак поліція вважає, що всі вони – американці.

За інформацією Register-Herald, вертоліт прямував у Форт-Лодердейл, штат Флорида, оскільки один з пасажирів захворів.

Причина аварія з’ясовується.

За оцінками журналу Forbes, статки Клайна перевищували 1,8 млрд доларів.

Фото: Andrew Harrer/Bloomberg

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