Під час катастрофи вертольота на Багамах загинув американський мільярдер

Американський мільярдер Крістофер Клайн та ще шестеро осіб загинули внаслідок катастрофи вертольота у районі Багамських островів.

Про це повідомляє BNO News.

«Вугільний магнат Кріс Клайн і ще шість осіб загинули рано-вранці в четвер, коли їхній вертоліт розбився біля Багамських островів», - йдеться у повідомленні.

Фото: Bahamaspress

Королівська поліція Багамських островів заявила, що вертоліт не зумів дістатися в пункт призначення у Флориді. Літак вилетів з Біг Гранд-Кі, одного з найпівнічніших островів архіпелагу, близько 2 години ночі.

Після тригодинних пошуків правоохоронці виявили, що вертоліт впав на мілководдях Атлантичного океану, приблизно за 3,2 км від острова Гранд-Кі.

"Тіла чотирьох жінок і трьох чоловіків були вилучені з літака", - заявила прес-секретар поліції Терекіта Піндер.

Друзі упізнали одну з жертв як Кріса Клайна. А газета Register-Herald, що виходить у штаті Західна Вірджинія, звідки родом Клайн, повідомила, що на борту гвинтокрила була і його донька.

Імена інших пасажирів та пілота наразі не відомі, однак поліція вважає, що всі вони – американці.

За інформацією Register-Herald, вертоліт прямував у Форт-Лодердейл, штат Флорида, оскільки один з пасажирів захворів.

Причина аварія з’ясовується.

За оцінками журналу Forbes, статки Клайна перевищували 1,8 млрд доларів.

Фото: Andrew Harrer/Bloomberg