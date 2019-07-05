Під час катастрофи вертольота на Багамах загинув американський мільярдер
Про це повідомляє BNO News.
«Вугільний магнат Кріс Клайн і ще шість осіб загинули рано-вранці в четвер, коли їхній вертоліт розбився біля Багамських островів», - йдеться у повідомленні.
Королівська поліція Багамських островів заявила, що вертоліт не зумів дістатися в пункт призначення у Флориді. Літак вилетів з Біг Гранд-Кі, одного з найпівнічніших островів архіпелагу, близько 2 години ночі.
Після тригодинних пошуків правоохоронці виявили, що вертоліт впав на мілководдях Атлантичного океану, приблизно за 3,2 км від острова Гранд-Кі.
"Тіла чотирьох жінок і трьох чоловіків були вилучені з літака", - заявила прес-секретар поліції Терекіта Піндер.
Друзі упізнали одну з жертв як Кріса Клайна. А газета Register-Herald, що виходить у штаті Західна Вірджинія, звідки родом Клайн, повідомила, що на борту гвинтокрила була і його донька.
Імена інших пасажирів та пілота наразі не відомі, однак поліція вважає, що всі вони – американці.
За інформацією Register-Herald, вертоліт прямував у Форт-Лодердейл, штат Флорида, оскільки один з пасажирів захворів.
Причина аварія з’ясовується.
За оцінками журналу Forbes, статки Клайна перевищували 1,8 млрд доларів.
Фото: Andrew Harrer/Bloomberg