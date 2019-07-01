Три події світу. Скандальна ПАРЄ, сегментована G-20 та завчасний Трамп

В Осаці провели саміт G-20. Трамп став першим діючим президентом США, який ступив на землю КНДР.

Невгамовний прагматизм та прагнення повернутися до business as usual з Росією у виконанні Німеччини та Франції і їх союзників спричинили повернення до ПАРЄ російської делегації на чолі з професіоналом харасменту Леонідом Слуцьким. Необрання його віце-президентом ПАРЄ – дрібничка, проте доволі показова. Російська делегація у Страсбурзі має намір діяти так, ніби намагатиметься компенсувати час своєї відсутності, і багато чого залежатиме від позицій інших європейських політиків. Маршалок польського Сейму Станіслав Карчевський анонсував спільні дії 7 країн, делегації яких здійснили демарш проти повернення російської делегації до ПАРЄ. На жаль, складно передбачити ефективну участь у цьому процесі українських представників, насамперед, серед дочасні парламентські вибори та їх очікувані результати.

Елементом політичного торгу щодо повернення російської делегації до ПАРЄ була доля військових українських моряків, захоплених росіянами у листопаді 2018 року. Росія намагалася провернути у цьому питанні непристойний у своєму цинізмі фінт, на який адекватно відповіло українське МЗС. Це спричинило публічне з’ясування стосунків між Володимиром Зеленським та Павлом Клімкіним, причому президента підтримав Володимир Гройсман, а міністра – Курт Волкер. Щоправда, резонанс від цього скандалу не дає підстав сподіватися на швидке формування монолітної української позиції на міжнародній арені.

У підсумку на саміті G-20 під час двосторонніх зустрічей Україну обговорювали без участі України. Такими є дипломатичні реалії на сьогодні, і шансів швидко все змінити, на жаль, не спостерігається. Дональд Трамп і Володимир Путін вже звично не поспішають оприлюднювати подробиці своєї зустрічі, Тереза Мей зуміла промовисто продемонструвати презирство до господаря Кремля, а Еммануель Макрон завчасно прийняв запрошення відвідати Москву у травні 2020-го. На жаль, хороших звісток з Осаки для України не прозвучало.

Кім Чен Ин та Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп використав візит до Осаки, щоб звідти полетіти на Корейський півострів, де провів чергову зустріч з Кім Чен Ином. Схоже, у президентській кампанії діючого президента США, який першим ступив на землю КНДР, вже визначилася «маленька переможна дипломатична дія». У всякому разі, діалог між Ином та Трампом у поєднанні з економічною ситуацією у соціалістичній частині Кореї дозволяють команді Трампа на це сподіватися.

Євген Магда, Інститут світової політики