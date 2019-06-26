У Сан-Франциско заборонили вейпінг

У Сан-Франциско заборонили вейпінг

Укрінформ
Міський наглядова рада Сан-Франциско за підсумками голосування схвалила введення заборони на продаж електронних сигарет у місті.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сан-Франциско стало першим в США містом, де запроваджено таку заборону. Тепер законопроект має підписати мер міста. Після цього продаж нікотинових випарників в Сан-Франциско стане нелегальним. Більш того, законопроект передбачає заборону на доставляння поштою в місто електронних сигарет, куплених онлайн.

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При цьому сигарети та інші тютюнові вироби, а також рекреаційна марихуана в місті залишаться легальними.

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