У Гімалаях знайшли тіла семи альпіністів, які зникли у травні

В індійських Гімалаях було виявлено тіла сімох з восьми альпіністів, які пропали наприкінці травня.

Про це повідомляє CNN.

«Тіла сімох альпіністів, які пропали безвісти в індійських Гімалаях наприкінці минулого місяця, були виявлені рятувальними командами у неділю», - йдеться у повідомленні.

Ведуться пошуки тіла восьмого учасника групи.

Вісім альпіністів - четверо британців, двоє американців, австралієць та їх офіцер зв'язку - пропали безвісти 26 травня близько Східного Нанда Деві, одного з найвищих піків в Індії. Загинули альпіністи в результаті сходження лавини.

Згідно з інформацією компанії-експедитора групи, альпіністи намагалися вийти на заборонену вершину - у них не було дозволу на сходження на цей пік.

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