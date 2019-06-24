У Гімалаях знайшли тіла семи альпіністів, які зникли у травні
Укрінформ
В індійських Гімалаях було виявлено тіла сімох з восьми альпіністів, які пропали наприкінці травня.
Про це повідомляє CNN.
«Тіла сімох альпіністів, які пропали безвісти в індійських Гімалаях наприкінці минулого місяця, були виявлені рятувальними командами у неділю», - йдеться у повідомленні.
Ведуться пошуки тіла восьмого учасника групи.
Вісім альпіністів - четверо британців, двоє американців, австралієць та їх офіцер зв'язку - пропали безвісти 26 травня близько Східного Нанда Деві, одного з найвищих піків в Індії. Загинули альпіністи в результаті сходження лавини.
Згідно з інформацією компанії-експедитора групи, альпіністи намагалися вийти на заборонену вершину - у них не було дозволу на сходження на цей пік.
Скрін сюжетом CNN