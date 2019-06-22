У Румунії стався землетрус

Землетрус магнітудою 4,2 бала за шкалою Ріхтера стався в суботу, 22 червня, в сейсмоактивному регіоні Вранча на території Румунії.

Інформацію про це підтвердили в румунському Національному Інституті фізики Землі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Згідно з оприлюдненими даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині близько 131 кілометри.

Найбільше в нинішньому році землетрус в цьому ж регіоні стався на початку січня, а його потужність становила 4,4 бала.