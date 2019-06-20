У США з рейок зійшов потяг з боєприпасами
Укрінформ
В американському штаті Невада зійшов з рейок поїзд, який перевозив боєприпаси та вибухові речовини.
Про це повідомляє офіс шерифа округу Елко.
«Union Pacific Railroad повідомляє, що всього з рейок зійшло 22 вагони, з одного з них вилилася рослинна олія», — зазначають копи.
При цьому в первинному повідомленні правоохоронців говорилося про розлив «небезпечної речовини».
За даними поліції, білий порошок, викид якого видно на записі, - оксид алюмінію.
Major train accident east of Elko #train #traincrash #Nevada #FoxNews #chemicals #I80 #nhp #HazMat pic.twitter.com/iPsyi6HEzy— Michael Lyday (@eliteservicesUT) 19 июня 2019 г.
Як повідомляє NBC News, поїзд також перевозив нітрат амонію, гранати, боєприпаси та стрілецьку зброю, однак вони розташовувались в іншому кінці поїзда і не зійшли з рейок.
У результаті події ніхто не постраждав.