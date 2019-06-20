У США з рейок зійшов потяг з боєприпасами

В американському штаті Невада зійшов з рейок поїзд, який перевозив боєприпаси та вибухові речовини.

Про це повідомляє офіс шерифа округу Елко.

«Union Pacific Railroad повідомляє, що всього з рейок зійшло 22 вагони, з одного з них вилилася рослинна олія», — зазначають копи.

При цьому в первинному повідомленні правоохоронців говорилося про розлив «небезпечної речовини».

За даними поліції, білий порошок, викид якого видно на записі, - оксид алюмінію.

Як повідомляє NBC News, поїзд також перевозив нітрат амонію, гранати, боєприпаси та стрілецьку зброю, однак вони розташовувались в іншому кінці поїзда і не зійшли з рейок.

У результаті події ніхто не постраждав.