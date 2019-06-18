В Індонезії затонув пором, 15 загиблих

Біля індонезійського острова Ява затонув пасажирський пором, загинули щонайменше 15 осіб.

Про це повідомляє AFP із посиланням на речника поліції Східної Яви Франса Барунга Мангера.

“Щонайменше 15 людей загинули після того як пасажирський пором затонув біля індонезійського острова Ява”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, 31 пасажира знайшли живими, ще дев'ятьох шукають.

За словами Мангера, у понеділок переповнений пором перевозив 50 осіб, однак через шторм перекинувся і потонув.

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Речник поліції додав, що невдовзі після аварії судно знайшли рибалки.

Як повідомлялося, минулого року під час схожої трагедії загинули понад 160 людей біля індонезійського острову Суматра.

Фото: Channel NewsAsia