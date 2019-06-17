На випускній вечірці у США сталася стрілянина, є загиблі та поранені

Унаслідок стрілянини на випускній вечірці в американському місті Філадельфія одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.

Про це повідомляє CNN.

“Одна людина загинула та ще семеро зазнали поранень у результаті стрілянини”, - йдеться у повідомленні.

За словами начальника міської поліції Річарда Росса, всього на вечірці було близько 60 людей.

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Як повідомляється, загибла особа була повнолітньою. Чотири підлітки віком від 15 до 17 років зазнали кульового поранення в ногу, ще троє були поранені у різні частини тіла.

Росс також наголосив, що нині невідомо ані скільки всього було стрільців, ані їхній мотив.