У Бразилії пасажирський літак здійснив аварійну посадку, є поранені

У Бразилії, в міжнародному аеропорту ім. Едуардо Гомеса в місті Манаус пасажирський літак ATR 42 здійснив аварійну посадку.

Про це повідомляє телеканал Globo.

У момент події на борту ATR 42 знаходилися 34 людини, двоє з яких отримали легкі поранення. Літак, який повинен був пройти по маршруту Манаус – Карауарі, повернувся в аеропорт через кілька хвилин після вильоту.

При посадці екіпаж літака не зміг випустити шасі, тому повітряне судно приземлилося на «черево».