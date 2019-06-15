В Алжирі протести тривають і після затримання екс-керівників держави

В Алжирі протестувальники знову вийшли на вулиці у п'ятницю, вимагаючи оновлення системи та покарання для оточення колишнього президента Абделазіза Бутефліки.

Про це повідомляє The National.

«Демонстранти зібралися в столиці Алжиру у п'ятницю, щоб висловити свої вимоги щoдо відсторонення всіх посадових осіб, пов'язаних з колишнім президентом, незважаючи на затримання двох екс-лідерів держави», - йдеться у повідомленні.

Ці протести відбулися на наступний день після того, як колишній прем'єр-міністр Абдельмалек Селал приєднався до довгого списку відомих політиків та бізнесменів, які були затримані в рамках розслідування корупційних дій керівництва держави.

"Злодії, ви розграбували країну," – скандував натовп.

Читайте також: Тисячі студентів вийшли на акції протесту у столиці Алжиру

Протестувальники також закликали тимчасового президента Абделькадера Бенсала та прем'єр-міністра Нуреддіна Бедуї піти у відставку.

Як відомо, 82-річний президент Алжиру Абделазіз Бутефліка залишив свою посаду після масових народних протестів. Він очолював Алжир незмінно з 1999 року. Президентські вибори в країні заплановані на 4 липня. Поки що обов’язки голови держави виконує Абделькадер Бенсала.