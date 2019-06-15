Мексика оприлюднила міграційний договір з США

Влада Мексики опублікували повний текст договору між Мексикою і США, що регламентує питання міграції.

Про це повідомляє DW.

"США і Мексика "негайно" розпочнуть консультації з розробки остаточних умов двосторонньої угоди, зокрема що стосується розподілу відповідальності за розгляд претензій мігрантів на статус біженця", - зазначено в документі.

Раніше журналісти сфотографували документ, який показав їм здалеку президент США Дональд Трамп, і процитували кілька фраз з нього. Новий договір є додатком до угоди, підписаної 7 червня, та містить перелік заходів, з якими погодилися обидві сторони.

Згідно з угодою, укладеною на початку червня, Мексика погодилася розмістити 6000 солдатів Національної гвардії США для зміцнення свого південного кордону і більш активного проведення політики повернення мігрантів на їх батьківщину.