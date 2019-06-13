В Індонезії десятки тисяч людей залишили домівки через повені

У результаті сильних дощів у центральній Індонезії цього місяця відбулися повені та зсуви, що змусили десятки тисяч людей залишити свої будинки.

Про це повідомляє The Straits Times .

«Сильні дощі в деяких частинах центральної Індонезії цього місяця призвели до сильних повеней і зсувів, які торкнулися десятки тисяч людей», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Сотні гектарів сільгоспугідь були затоплені, а будівлі - знесені. Жителі постраждалих районів були змушені залишити свої будинки.

За словами представника Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Сутопо Пурво Нугрохо, в районі Східного Калімантану у вихідні дні від наслідків повені постраждало 16 385 осіб, а в Південному Сулавесі - ще 5 тисяч.

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«У результаті повені загиблих не було, але через стихійне лихо в окрузі Північний Конаве в південно-східній провінції Сулавесі в 42 селах через сильний дощ з берегів вийшло три річки», - зазначив Нугрохо.

Влада країни ще не підрахувала економічний збиток, завданий зсувами і повенями.

Фото: AGENCE FRANCE-PRESSE