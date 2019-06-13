У Єгипті зіткнулися мікроавтобуси: 14 загиблих

У південному передмісті Каїра в результаті зіткнення двох мікроавтобусів загинули 14 осіб.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на міністерство охорони здоров'я Єгипту.

"У середу 14 осіб загинули і 10 постраждали в результаті зіткнення двох мікроавтобусів на швидкісній автотрасі в районі Хельвана на півдні Каїра", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до місця автокатастрофи прибутку 12 машин швидкої допомоги, поранені були доставлені в лікарні.

Через поганмий стан дорожньої інфраструктури та порушення водіями правил безпеки руху в Єгипті часто стаються ДТП, констатує Сіньхуа. За офіційними даними, в 2017 році внаслідок ДТП в країні понад 3,7 тис. осіб загинули, близько 14 тис. постраждали.

Фото: youm7.com