У Греції затонув човен з мігрантами, серед загиблих - діти
Укрінформ
Біля грецького острова Лесбос перекинувся човен з мігрантами, загинули щонайменше семеро осіб, у тому числі діти.
Про це повідомляє ВВС.
«Щонайменше семеро людей загинули і 57 осіб було врятовано, після того як човен з мігрантами перекинувся біля грецького острова Лесбос», - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, човен прямував на Лесбос із Туреччини.
Поблизу порту Мітіліні були виявлені тіла двох дітей, чотирьох жінок і чоловіка. Місцеві ЗМІ повідомляють, що всі вони африканського походження, проте влада цієї інформації ще не підтвердила.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
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