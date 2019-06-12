У Греції затонув човен з мігрантами, серед загиблих - діти

Біля грецького острова Лесбос перекинувся човен з мігрантами, загинули щонайменше семеро осіб, у тому числі діти.

Про це повідомляє ВВС.

«Щонайменше семеро людей загинули і 57 осіб було врятовано, після того як човен з мігрантами перекинувся біля грецького острова Лесбос», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, човен прямував на Лесбос із Туреччини.

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Поблизу порту Мітіліні були виявлені тіла двох дітей, чотирьох жінок і чоловіка. Місцеві ЗМІ повідомляють, що всі вони африканського походження, проте влада цієї інформації ще не підтвердила.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Фото: AA