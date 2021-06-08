У роботі найбільших світових інтернет-ресурсів стався збій
Укрінформ
У роботі сайтів великих ЗМІ Великої Британії й США та інтернет-сервісів 8 червня стався масштабний збій.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TechCrunch.
Збій зачепив сайти CNN, The Guardian, The New York Times та частково - BBC й Financial Times. Проблеми відчувалися й у доступі до сайтів Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe.
У CDN-провайдера Fastly підтвердили наявність проблеми.
«Наразі ми досліджуємо можливий вплив на ефективність роботи наших послуг CDN», - сказали у компанії.
Згодом у Fastly заявили, що виявили причину збою й виправили її.
Акції компанії за останню добу впали на 5,21% - до $48,06 долара.