У роботі найбільших світових інтернет-ресурсів стався збій

У роботі сайтів великих ЗМІ Великої Британії й США та інтернет-сервісів 8 червня стався масштабний збій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TechCrunch.

Збій зачепив сайти CNN, The Guardian, The New York Times та частково - BBC й Financial Times. Проблеми відчувалися й у доступі до сайтів Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe.

У CDN-провайдера Fastly підтвердили наявність проблеми.

Читайте також: У роботі YouTube стався глобальний збій

«Наразі ми досліджуємо можливий вплив на ефективність роботи наших послуг CDN», - сказали у компанії.

Згодом у Fastly заявили, що виявили причину збою й виправили її.

Акції компанії за останню добу впали на 5,21% - до $48,06 долара.