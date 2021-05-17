Багбаунті: хакеру, який зможе зламати копію «Дії», заплатять мільйон

Міністерство цифрової трансформації запустить новий етап пошуку вразливостей застосунку "Дія" (багбаунті) у червні.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні анонсували новий багбаунті, коли хакери з усього світу зможуть зламати копію "Дії" і ми за це заплатимо мільйон гривень", - сказав Федоров.

За його словами, багбаунті розпочнеться в червні і триватиме 6 місяців. Кожен охочий, незалежно від досвіду чи кваліфікації, зможе взяти участь.

Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік уточнив, що для багбаунті створюється спеціальна копія застосунку, в якій немає справжніх даних громадян.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації запустило багбаунті з пошуку вразливостей у застосунку "Дія" 8 грудня 2020 року.

Тоді була створена тестова версія додатку, в якій не було персональних даних користувачів і жодної інформації про них. Загальний призовий фонд багбаунті становив майже 1 млн грн. Тоді у "Дії" не було виявлено вразливостей, які б впливали на безпеку.

Фото: Fotolia, Tomasz Zajda