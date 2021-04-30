Поліція Нью-Йорка звільнила робопса Boston Dynamics

Поліція Нью-Йорка звільнила робопса Boston Dynamics

Укрінформ
Департамент поліції Нью-Йорка скасував угоду щодо оренди робота-собаки від компанії Boston Dynamics. 

 Як передає Укрінформ, про це пише The New York Times.

Поліція Нью-Йорка минулого року придбала робота, названого Digidog у компанії Boston Dynamics. Робопес оснащений камерами та системою зв'язку. У поліції тоді вихваляли нового "колегу" як того, хто збереже життя офіцерів.

Одного разу поліціянти запустили пса до помешкання, де утримували заручників, але злочинці встигли втекти.

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Ця ситуація та інші викликали критику спільноти міста, зокрема член міської ради Нью-Йорка Бен Каллос запропонував заборонити поліції використовувати озброєних роботів, а у соціальних мережах висловили побоювання з приводу мілітаризації поліції.

Деякі люди називали Digidog символом того, наскільки надмірно агресивною може бути поліція при роботі з громадянами у "бідних громадах".

Після цього поліція Нью-Йорка вирішила відмовитися від допомоги робопса. 

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Угоду було скасовано 22 квітня. Представник компанії Boston Dynamics заявила у коментарі, що роботи компанії "не призначені для використання в якості зброї, заподіяння шкоди або залякування людей або тварин".

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