Поліція Нью-Йорка звільнила робопса Boston Dynamics

Департамент поліції Нью-Йорка скасував угоду щодо оренди робота-собаки від компанії Boston Dynamics.

Як передає Укрінформ, про це пише The New York Times.

Поліція Нью-Йорка минулого року придбала робота, названого Digidog у компанії Boston Dynamics. Робопес оснащений камерами та системою зв'язку. У поліції тоді вихваляли нового "колегу" як того, хто збереже життя офіцерів.

Одного разу поліціянти запустили пса до помешкання, де утримували заручників, але злочинці встигли втекти.

Ця ситуація та інші викликали критику спільноти міста, зокрема член міської ради Нью-Йорка Бен Каллос запропонував заборонити поліції використовувати озброєних роботів, а у соціальних мережах висловили побоювання з приводу мілітаризації поліції.

Деякі люди називали Digidog символом того, наскільки надмірно агресивною може бути поліція при роботі з громадянами у "бідних громадах".

Після цього поліція Нью-Йорка вирішила відмовитися від допомоги робопса.

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Угоду було скасовано 22 квітня. Представник компанії Boston Dynamics заявила у коментарі, що роботи компанії "не призначені для використання в якості зброї, заподіяння шкоди або залякування людей або тварин".