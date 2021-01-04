Працівники Google створили першу в історії компанії профспілку

Працівники компанії Google та її материнської компанії Alphabet оголосили про створення профспілки — першої в історії компаній.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mobile Marketing.

Організатори ініціативи сподіваються, що так зможуть краще боротися за свої права в разі, якщо вважатимуть рішення керівництва неправильними.

"Профспілка випливає з років мужньої самоорганізації працівників Google", - заявила програмний директор об’єднання Нікі Ансельмо.

Члени профспілки Google вже долучилися до Об’єднання працівників у сфері комунікацій ((CWA)’) — найбільшої профспілкової організації у США у галузі медіа та комунікацій.

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У компанії Google пообіцяли взаємодіяти з членами новоствореної профспілки.

"Звісно, наші працівники завжди захищали трудові права, які ми підтримуємо. І, як і було до цього, ми продовжимо взаємодіяти безпосередньо з усіма нашими співробітниками", - заявили у компанії.