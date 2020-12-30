Права на програмне забезпечення: Apple частково програла суд у США

Федеральний суд в американському штаті Флориди частково відхилив позов компанії Apple про порушення авторських прав проти безпекової компанії Corellium.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TechCrunch.

За словами судді Родні Сміт, використання Corellium програмного забезпечення iOS є «сумлінним використанням». На думку судді, Corellium не завдає шкоди правам Apple.

Він також додав, що сам позов з’явився лише після того, як Apple розглядала можливість придбати Corellium.

Зазначається, що компанія Corellium створила платформу, на якій люди могли користуватися віртуальним програмним забезпеченням iOS для знахідки багів та безпекових уразливостей.

Apple звинувачувала Corellium в реплікації свого iOS і що програмне забезпечення стартапу допомагає дослідникам в галузі безпеки знаходити уразливості в продуктах компанії Apple.

Водночас суд ще повинен вирішити, чи порушив стартап американський закон «Про авторське право в цифрову епоху».