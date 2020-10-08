Мінцифри та Samsung спільно розвиватимуть ІТ-технології в Україні

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум з компанією Samsung Electronics Ukraine Company щодо співпраці у сфері діджиталізації та цифрових технологій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.

За його словами, міністерство спільно з Samsung співпрацюватимуть у сфері діджиталізації, розвитку цифрових технологій, економіки, інновацій та цифрових навичок населення. "Ще один важливий крок для досягнення цілей міністерства — доступності та зручності електронних послуг для українців", - зазначив Федоров.

Samsung - це південнокорейська компанія, яка займається виробництвом різноманітної продукції. Samsung Electronics - підрозділ, що спеціалізується на інформаційних технологіях.