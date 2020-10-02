Як вибрати телевізор Smart TV?

Зазвичай при виборі телевізора покупці дивляться тільки на роздільну здатність і діагональ екрану.

Але це далеко не всі параметри, які варто враховувати, якщо ви хочете купити дійсно хороший телевізор. Експерти інтернет-магазину «Цифра» розповідають, на що необхідно звертати увагу при купівлі.

Визначтеся з місцем встановлення

Перед купівлею нового телевізора ретельно перевірте, чи поміститься новий пристрій там, де ви збираєтеся його встановити. Краще зайвий раз виміряйте габарити і запишіть параметри на папірці.

Діагональ

Купівля телевізора з великою діагоналлю — не завжди раціональне рішення. Тут важливо враховувати відстань до панелі з місця, з якого плануєте дивитися ТБ. Наведемо приклади безпечної відстані перегляду для різних діагоналей:

32’’ – 1,5 м;

40’’ – 1,6 м;

42’’ – 1,7 м;

50’’ – 2,0 м;

55’’ – 2,2 м;

60’’ – 2,4 м.

Тому, якщо хочеться велику діагональ, доведеться сідати подалі від телевізора.

Роздільна здатність

HD (1280 × 720) — застарілий формат, підійде для моделей діагоналлю до 32''.

Full HD (1920 × 1080) — актуальний варіант для панелей 32-48''.

UHD або 4K (3840 × 2160) — використовується в пристроях з екранами від 49''.

Матриця

У пошуках реалістичної передачі кольорів, відтінків і високої яскравості компанії створюють безліч технологій. Основні з них: LED, QLED, OLED.

LED

LED-телевізори побудовані на рідких кристалах, за рахунок чого вони тонше LCD. Відрізняються невисокою вартістю і реалістичною передачею кольору. Існує два різновиди LED-панелей:

IPS — кристали розташовані паралельно екрану, розсіюють світло в сторони. Дає 178-градусні кути огляду, природне перенесення кольорів, правда не найкращу контрастність. Чорний при поганому світлі здається вигорілим.

VA — світлодіоди розташовані перпендикулярно дисплею, за рахунок чого блокують світло. Дозволяє отримати глибокий чорний колір, правда картинка трохи погіршується, коли міняєте кут огляду.

QLED

QLED — поліпшена IPS-матриця. У ній використовували підсвічування, щоб підсвічувати сині світлодіоди, завдяки чому сформувалися червоний і зелений кольори, яких не вистачало RGB-палітрі. QLED-матриця дозволяє отримати більш яскраве, насичене зображення, коштує дешевше OLED, але дорожче LED.

OLED

В основі OLED-панелей органічні світлодіоди, які не потребують підсвічування, оскільки самі випромінюють світло. OLED-панелі відрізняються глибоким чорним і відмінною контрастністю, але високою ціною і поганою яскравістю.

Якщо у вас необмежений бюджет і потрібен телевізор з хорошою матрицею, беріть OLED. Якщо бюджет обмежений, купуйте LED-панель.

Частота розгортки

Даний параметр визначає здатність екрану за одну секунду оновлювати зображення кілька разів. Стандартний показник — 60 Гц. Це означає, що за секунду картинка зміниться 60 разів. Якщо ви купуєте телевізор не тільки для перегляду фільмів і ТБ-контенту, але ще й для геймінгу, беріть 120-герцову модель. Вона забезпечить плавну графіку і динамічну зміну ігрових сцен.

Операційна система

Серце смарт-телевізора — це операційна система. Вона дозволяє виходити в інтернет, дивитися фільми онлайн, користуватися онлайн-сервісами новин і погоди. У кожного виробника своя операційка, тому, коли ви хочете купити телевізор з інтернетом, вибирати не доводиться. Якщо ви любите:

LG — отримуєте телевізор на фірмовій ОС webOS;

Samsung — на ОС Tizen;

Kivi, Philips і Sony — всім знайомий і популярний Android.

Порти і роз'єми

Всі смарт-тв підтримують Wi-Fi, ну це зрозуміло, для чого необхідно. А ось з портами, які можуть бути на корпусі пристрою, краще познайомитися ближче:

HDMI — для підключення до телевізора ноутбука або іншого зовнішнього монітора. Дозволяє виводити фото- і аудіоконтент.

USB — використовується для підключення флешки (добре, якщо таких портів буде кілька).

Ethernet — дротове підключення до інтернету.

Digital Optical Out — оптичний вихід для акустичних систем.

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Фото: інтернет-магазин «Цифра»