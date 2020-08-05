YouTube Music замінить Google Play Music до кінця року

Додаток Google Play Music остаточно припинить роботу у жовтні цього року, його замінить YouTube Music.

Про це повідомляє The Verge.

Компанія опублікувала детальний план припинення роботи Google Play Music, згідно з яким у вересні доступ до застосунку буде закритий для жителів Нової Зеландії та Південної Африки, а в жовтні - для користувачів усіх інших регіонів. Компанія повністю закриє сервіс у грудні. Крім цього, наприкінці серпня Google не прийматиме платежі за музику через Play Store.

Компанія має на меті замінити додаток на YouTube Music. Кілька місяців тому з’явилася опція перенесення туди усіх бібліотек з плейлистами, виконавцями, альбомами та завантаженнями.

Читайте також: Apple спростувала чутки про бажання купити TikTok

Користувачі мають змогу користуватися Google Play Music до моменту його вимкнення. Однак якщо на новому смартфоні встановлений Android 10, на місці застосунку уже буде попередньо встановлений YouTube Music.