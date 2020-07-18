Samsung починає додатково маркувати свою продукцію в Україні

Samsung з метою додаткового контролю якості починає кампанію з маркування офіційних продуктів в Україні.

Про це Укрінформу повідомили у представництві компанії Samsung в Україні.

«Одним із нововведень у підтримці контролю якості є запровадження в 2020 році додаткового маркування для офіційної продукції Samsung, сертифікованої для використання на ринку України. Спеціальна позначка, що буде нанесена на упаковку смарт-девайсів, слугуватиме підтвердженням оригінальності продукції Samsung та її відповідності вимогам ринку України, а також наявності офіційної гарантійної підтримки даного товару», - йдеться в повідомленні.

У компанії застерігають своїх клієнтів від придбання підробок або несертифікованої продукції, що може мати обмежений функціонал на території України.

«Купуючи смартфон або планшет Samsung, звертайте увагу на позначку офіційного продукту. Її наявність означатиме, що цей пристрій призначений саме для ринку України, він протестований для роботи в мобільних мережах України та відповідає усім чинним нормам, має офіційну гарантію від виробника, а також програмне забезпечення, що вчасно оновлюється», - наголосили в компанії.

Там зазначили, що купуючи продукцію Samsung у брендових магазинах Samsung Experience Stores, можна бути впевненим, що вона пройшла всі етапи сертифікації, а також чекає безкоштовно 1 додатковий рік офіційної гарантії на покупку.

Крім того, побачивши позначку «Офіційний партнер Samsung», розміщену на вхідній групі магазинів електроніки, можна також впевнено здійснювати покупку.

«Наявність такої позначки означає, що покупець звернувся до офіційного торговельного партнера Samsung, який підтримує програму із забезпечення контролю якості продукції. Тож можна придбати найновіші моделі смартфонів, планшетів, носимих пристроїв і весь асортимент аксесуарів Samsung із впевненістю щодо якості та наявності офіційної гарантії», - зазначили в компанії.

Власники девайсів Samsung вже сьогодні можуть переконатися в оригінальності свого гаджета, перевіривши IMEI на офіційному сайті. Програма діятиме з липня 2020 року.

Технології та продукція компанії Samsung Electronics офіційно представлені більш ніж у 74 країнах світу. На території України Samsung має найбільшу мережу професійних та авторизованих сервісних центрів.