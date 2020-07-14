До 4G підключили ще майже тисячу населених пунктів
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Telegram-каналі.
"Минулого місяця оператори підключили 982 нових населених пунктів до 4G. Загалом на кінець червня 24 098 населених пунктів по всій Україні мають 4G. При цьому у 449 з них ця технологія з'явилася вперше", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом у червні можливість користуватися швидкісним інтернетом 4G отримали 204 547 українців.
В Мінцифри нагадали, що оператори нещодавно зробили важливі кроки, щоб впроваджувати 4G швидше та ефективніше. Зокрема, здійснили рефармінг частот для запуску мереж 4G у діапазоні 900 МГц, а мобільні оператори Київстар та Водафон Україна домовились спільно використовувати телекомунікаційну інфраструктуру для розвитку 4G у сільській місцевості.